배당소득 분리과세 효과…대상 상장사 24.2%→44.8%로 확대

올해 배당소득 분리과세가 시행되면서 상장사 가운데 해당 제도를 적용받는 기업이 크게 늘어 배당 확대 효과가 나타났다는 분석이 나왔다.

10일 기업분석연구소 리더스인덱스가 지난 6일까지 배당을 공시한 상장사 1068곳 중 당기순이익을 파악할 수 있는 888개사의 배당 내용을 분석한 결과, 배당소득 분리과세 대상 기업은 398곳으로 44.8%를 차지했다.

2024년 결산 기준으로는 분리과세 대상 기업이 287곳(24.2%)이었지만, 2025년 결산에서는 전년보다 20.6%포인트 증가했다.

배당소득 분리과세 적용 대상인 고배당 기업은 전년보다 현금배당이 줄지 않고 배당 성향이 40% 이상인 ‘우수형’, 배당 성향 25% 이상이면서 배당액이 전년 대비 10% 이상 증가한 ‘노력형’으로 나뉜다.

우수형 기업은 219곳으로 전체의 55%를 차지했고, 노력형 기업은 144곳(36.2%)이었다. 당기순이익이 적자라도 현금배당을 전년보다 10% 이상 늘리면 분리과세 대상이 될 수 있는데, 해당 조건을 충족한 기업은 35곳(8.8%)으로 집계됐다. 다만 이 경우 부채비율이 200%를 넘으면 적용 대상에서 제외된다.

배당소득 분리과세는 2000만원 이하 14%, 2000만~3억원 20%, 3억~50억원 25%, 50억원 초과 30%의 세율이 적용된다. 종합과세 최고세율보다 세 부담이 낮아 대주주의 배당 확대를 유도하는 장치로 평가된다.

그러나 상장사들의 당기순이익이 크게 늘면서 배당 성향은 22.9%로 전년(24.9%)보다 낮아졌다. 전년과 비교 가능한 798개 기업의 2025년 결산 당기순이익은 227조1282억원으로 2024년(178조8577억원)보다 27.0% 증가했다.

같은 기간 배당금 총액은 51조9245억원으로 전년(44조6001억원)보다 16.4% 늘었다.

업종별로는 금융업 상장사의 분리과세 적용 비중이 상대적으로 높았다. 4대 금융지주 가운데 신한지주를 제외한 KB금융·하나금융·우리금융이 배당 확대를 통해 적용 요건을 충족했다.

보험업계에서는 배당을 발표한 5개사(삼성생명·삼성화재해상보험·DB손해보험·코리안리·서울보증보험) 모두 우수형 또는 노력형 기준을 충족했다. 증권사도 배당을 발표한 8곳 가운데 미래에셋증권과 교보증권을 제외한 대부분이 분리과세 요건을 충족했다.