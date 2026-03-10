[속보]작년 4분기 GDP 0.2% 역성장…건설업 부진 영향

지난해 4분기 실질 국내총생산(GDP)이 전기 대비 0.2% 감소한 것으로 나타났다. 전년 동기 대비로는 1.6% 증가했다.

한국은행이 10일 발표한 ‘2025년 4분기 및 연간 국민소득(잠정)’을 보면 지난해 4분기 제조업 생산은 운송장비와 기계·장비 생산이 줄면서 전기 대비 1.5% 감소했다. 다만 1년 전과 비교해서는 1.9% 증가했다.

건설업은 건물과 토목 건설이 모두 줄어 전기 대비 4.5% 감소했으며, 전년 동기 대비로도 7.7% 줄었다.

서비스업 생산은 도소매·숙박음식업 등이 감소했지만, 금융·보험업과 의료보건·사회복지서비스업 등이 늘면서 전기 대비 0.6% 증가했다. 전년 동기 대비로도 2.7% 늘었다.

지난해 연간 실질 GDP는 전년 대비 1.0% 성장했다. 서비스업 생산이 1.7% 증가하며 성장세를 이어갔지만, 건설업은 9.5% 감소했다. 제조업 생산도 2.0% 줄어 전년(4.3%)보다 증가 폭이 축소됐다.

실질 국민총소득(GNI)은 전기 대비 1.4%, 전년 동기 대비 3.2% 각각 증가했다.