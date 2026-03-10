창간 80주년 경향신문

[속보]작년 4분기 GDP 0.2% 역성장…건설업 부진 영향

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]작년 4분기 GDP 0.2% 역성장…건설업 부진 영향

입력 2026.03.10 08:00

경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 연합뉴스.

경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 연합뉴스.

지난해 4분기 실질 국내총생산(GDP)이 전기 대비 0.2% 감소한 것으로 나타났다. 전년 동기 대비로는 1.6% 증가했다.

한국은행이 10일 발표한 ‘2025년 4분기 및 연간 국민소득(잠정)’을 보면 지난해 4분기 제조업 생산은 운송장비와 기계·장비 생산이 줄면서 전기 대비 1.5% 감소했다. 다만 1년 전과 비교해서는 1.9% 증가했다.

건설업은 건물과 토목 건설이 모두 줄어 전기 대비 4.5% 감소했으며, 전년 동기 대비로도 7.7% 줄었다.

서비스업 생산은 도소매·숙박음식업 등이 감소했지만, 금융·보험업과 의료보건·사회복지서비스업 등이 늘면서 전기 대비 0.6% 증가했다. 전년 동기 대비로도 2.7% 늘었다.

지난해 연간 실질 GDP는 전년 대비 1.0% 성장했다. 서비스업 생산이 1.7% 증가하며 성장세를 이어갔지만, 건설업은 9.5% 감소했다. 제조업 생산도 2.0% 줄어 전년(4.3%)보다 증가 폭이 축소됐다.

실질 국민총소득(GNI)은 전기 대비 1.4%, 전년 동기 대비 3.2% 각각 증가했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글