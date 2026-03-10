김정은, 총비서 재추대 축하해준 시진핑에게 “협력 더욱 긴밀해지리라 믿어”

지난달 시진핑 축전 “양국 관계 유지·강화·발전” 김정은 “시진핑의 축전은 나와 당에 대한 지지”

김정은 북한 국무위원장이 자신이 조선노동당 총비서로 다시 추대된 것을 축하해준 시진핑 중국 국가주석에게 “두 나라의 협력이 더욱 긴밀해지리라고 믿는다”고 밝혔다.

김 위원장은 지난 9일 시 주석에게 답전을 보냈다고 조선중앙통신이 10일 보도했다. 시 주석은 지난달 23일 김 위원장의 총비서 재추대에 대한 축전을 통해 “중·조(북) 관계를 유지·강화·발전시키는 것은 중국 공산당과 정부의 변함없는 정책”이라고 밝힌 바 있다.

김 위원장은 답전에서 “조(북)·중 친선을 새로운 시대적 요구와 두 나라 인민의 지향에 맞게 계속 공고 발전시키는 것은 우리 당과 공화국 정부의 확고부동한 입장”이라며 “공동의 사회주의 위업을 전진시키는 길에서 조(북)·중 두 당, 두 나라 사이의 협력이 앞으로 더욱 긴밀해지리라고 믿는다”고 밝혔다.

김 위원장은 자신의 노동당 총비서 재추대에 축전을 보내준 시 주석에게 “깊은 사의를 표한다”면서 “총서기 동지가 축전을 보내온 것은 나와 우리 당의 전체 당원들에 대한 지지와 고무의 표시로 된다”고 밝혔다.

김 위원장은 “당을 강화하고 사회주의 현대화 강국 건설을 다그치기 위한 사업에서 보다 큰 성과를 거둘 것을 충심으로 축원한다”고 덧붙였다.

앞서 지난달 12일 국가정보원은 지난해 9월 6년여만의 북·중 정상회담 이후 “북·중관계는 탄력이 붙지 않은 상황”이라고 국회 정보위원회에 보고했다. 국정원은 “지난해 북·중 간 무역액은 6년 만에 최대 규모인 30억달러 이상이지만, 대북 제재 이전에 견줘 절반 수준”이라며 “중국이 비료 수 만t을 지원한 것 이외에 추가로 경제 지원을 하는 동향은 확인되지 않고 있다”고 밝혔다.