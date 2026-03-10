영천 하수정비 공사장서 60대 노동자 화물차에 치여 숨져

경북 영천의 한 공사장에서 노동자가 화물차에 치여 숨지는 사고가 발생했다.
10일 경북소방본부 등에 따르면 등에 따르면 전날 오전 10시 14분쯤 영천시 자양면 영천댐 하수정비사업장에서 60대 노동자 A씨가 후진하던 2.5t 화물차에 치였다.
A씨는 사고 직후 병원으로 이송됐지만 결국 숨졌다.
경찰은 화물차 운전자와 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
입력 2026.03.10 08:55
