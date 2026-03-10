창간 80주년 경향신문

미 에너지장관 “G7, 전략비축유 공동 방출 논의중”

경향신문

본문 요약

크리스 라이트 미국 에너지장관은 9일 "우리는 전략비축유 '공동 방출'에 대해 논의하고 있다"고 밝혔다.

이와 관련, G7 재무장관들은 이날 화상회의를 열고 중동 전쟁에 따른 국제 유가 상승에 대한 대응책을 논의한 뒤 성명을 내고 "에너지 시장 상황과 변화를 계속 면밀히 주시하겠다"며 "비축유 방출 등을 포함한 필요한 조치를 할 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

라이트 장관은 또 아시아 해상에 정박한 유조선들에 묶여 있는 러시아산 원유의 판매를 더 허용하는 "다른 선택지들"도 검토 중이라고 밝혔다.

미 에너지장관 “G7, 전략비축유 공동 방출 논의중”

입력 2026.03.10 09:02

  이영경 기자

9일(현지시간) 독일의 한 주유소에서 유가가 표시된 전광판이 밝게 켜져 있다. AFP연합뉴스

크리스 라이트 미국 에너지장관은 9일(현지시간) “우리는(G7·주요 7개국) 전략비축유(SPR) ‘공동 방출’에 대해 논의하고 있다”고 밝혔다.

라이트 장관은 이날 미국 콜로라도주의 한 천연가스 플랜트에서 기자들에게 이같이 말했다고 로이터 통신이 보도했다.

이와 관련, G7 재무장관들은 이날 화상회의를 열고 중동 전쟁에 따른 국제 유가 상승에 대한 대응책을 논의한 뒤 성명을 내고 “에너지 시장 상황과 변화를 계속 면밀히 주시하겠다”며 “비축유 방출 등을 포함한 필요한 조치를 할 준비가 돼 있다”고 밝혔다.

라이트 장관은 또 아시아 해상에 정박한 유조선들에 묶여 있는 러시아산 원유의 판매를 더 허용하는 “다른 선택지들”도 검토 중이라고 밝혔다.

앞서 미국 재무부는 지난주 인도 기업에 러시아산 원유·석유 제품 구매를 30일간 한시적으로 허용하는 일반 면허를 발급했다.

미국은 현재 전략비축유로 4억1500만 배럴의 원유를 보유하고 있다. 전 세계가 약 4일 동안 사용할 수 있는 규모다.

한편 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 이날 G7 재무장관들에게 IEA 회원국들이 12억 배럴 이상의 공공 비상 비축유를 보유 중이며 이와 별도로 의무 보유를 부과한 정부 규정에 따라 산업계가 6억 배럴의 비축유를 보유하고 있다고 말했다.

