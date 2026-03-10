미 에너지장관 “G7, 전략비축유 공동 방출 논의중”

크리스 라이트 미국 에너지장관은 9일(현지시간) “우리는(G7·주요 7개국) 전략비축유(SPR) ‘공동 방출’에 대해 논의하고 있다”고 밝혔다.

라이트 장관은 이날 미국 콜로라도주의 한 천연가스 플랜트에서 기자들에게 이같이 말했다고 로이터 통신이 보도했다.

이와 관련, G7 재무장관들은 이날 화상회의를 열고 중동 전쟁에 따른 국제 유가 상승에 대한 대응책을 논의한 뒤 성명을 내고 “에너지 시장 상황과 변화를 계속 면밀히 주시하겠다”며 “비축유 방출 등을 포함한 필요한 조치를 할 준비가 돼 있다”고 밝혔다.

라이트 장관은 또 아시아 해상에 정박한 유조선들에 묶여 있는 러시아산 원유의 판매를 더 허용하는 “다른 선택지들”도 검토 중이라고 밝혔다.

앞서 미국 재무부는 지난주 인도 기업에 러시아산 원유·석유 제품 구매를 30일간 한시적으로 허용하는 일반 면허를 발급했다.

미국은 현재 전략비축유로 4억1500만 배럴의 원유를 보유하고 있다. 전 세계가 약 4일 동안 사용할 수 있는 규모다.

한편 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 이날 G7 재무장관들에게 IEA 회원국들이 12억 배럴 이상의 공공 비상 비축유를 보유 중이며 이와 별도로 의무 보유를 부과한 정부 규정에 따라 산업계가 6억 배럴의 비축유를 보유하고 있다고 말했다.