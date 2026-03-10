[속보]환율, 국제유가 급락에 25원 내린 1470.8원에 개장

원·달러 환율이 10일 국제유가 하락으로 25원가량 떨어졌다.
이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전장보다 24.7원 내린 1470.8원으로 출발했다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 미·이스라엘과 이란의 전쟁이 “꽤 빨리 끝날 것”이라고 밝히면서 국제유가가 90달러 아래로 급락한 것이 영향을 미친 것으로 풀이된다.
입력 2026.03.10 09:08
기사를 재생 중이에요
