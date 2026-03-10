창간 80주년 경향신문

IMF 총재 “에너지 안보, 우려 리스트 상위에 올라”

경향신문

본문 요약

미국·이스라엘과 이란 전쟁으로 국제유가가 한 때 배럴당 100달러 이상으로 상승하는 등 급등한 가운데 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금 총재가 "아시아·세계 에너지 안보가 우려 리스트 상위에 올랐다"고 밝혔다.

국제 유가는 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 장기화 등에 대한 우려로 전날 장중 배럴당 100달러를 돌파했다.

브렌트유는 전날 아시아 시장에서 배럴당 119.5달러까지 올랐고, 서부텍사스산원유도 장중 배럴당 119.48달러까지 상승했다.

IMF 총재 “에너지 안보, 우려 리스트 상위에 올라”

입력 2026.03.10 09:19

  • 이영경 기자

로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

미국·이스라엘과 이란 전쟁으로 국제유가가 한 때 배럴당 100달러 이상으로 상승하는 등 급등한 가운데 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재가 “아시아·세계 에너지 안보가 우려 리스트 상위에 올랐다”고 밝혔다.

10일 요미우리신문에 따르면 게오르기에바 총재는 전날 일본 도쿄에서 열린 일본 재무성 주최 심포지엄에 참석, 강연을 통해 “분쟁이 장기화할 경우 시장 심리, 경제성장, 인플레이션 등에 명확한 영향을 줄 가능성이 있다”고 경고했다.

게오르기에바 총재는 중동의 석유·가스 시설이 피해를 보고, 세계 원유 수송의 주요 통로인 호르무즈 해협에서의 선박 통행량이 90% 감소한 점 등을 언급했다.

그는 또 원유 가격 상승이 저소득 국가에 큰 영향을 미치며, 일부 국가에서는 공급이 끊길 수도 있다는 우려가 나오고 있다고 말했다.

이어 원유가격이 10% 오르면, 전 세계 물가가 0.4% 오르고 국내총생산(GDP)이 0.1∼0.2% 감소한다고 밝혔다.

국제 유가는 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 장기화 등에 대한 우려로 전날 장중 배럴당 100달러를 돌파했다. 브렌트유는 전날 아시아 시장에서 배럴당 119.5달러까지 올랐고, 서부텍사스산원유(WTI)도 장중 배럴당 119.48달러까지 상승했다.

그러나 주요 7개국(G7)이 유가 급등에 대응해 전략 비축유를 방출할 수 있다고 밝히면서 이후 80달러대로 떨어졌다.

