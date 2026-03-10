대구 ‘복지 사각지대’ 더욱 파고든다···체납 정보로 위기가구 파악

대구시는 복지 사각지대에 있는 위기 가구를 발굴하기 위해 세금 체납 정보를 활용한다고 10일 밝혔다.

시는 대구지방국세청과 지난 9일 ‘생계형 체납가구 맞춤형 지원 연계를 위한 업무협약’을 맺었다. 그간 국세 체납 정보의 경우 개인정보 보호 등을 이유로 지방자치단체가 접근하기 어려워 경제적 고립에 처한 위기가구를 선제적으로 파악하는 데 한계가 있었다.

이번 협약에 따라 대구시와 대구국세청은 위기 징후 확인 및 현장 점검·상담, 지원 필요 가구에 대한 긴급복지·통합사례관리 등 공공서비스 연계 등에 힘을 모을 예정이다.

대구시는 복지 위기가구의 ‘발굴-확인-지원’ 전 과정을 체계화하고, 공적 지원과 민간 자원을 적기에 투입하는 핫라인을 가동하기로 했다. 또한 현장 대응력을 키워 지역민의 삶을 지키기 위한 사회안전망을 보다 촘촘하게 다져나갈 방침이다.

앞서 대구시는 2022년부터 복지위기가구 발굴사업을 추진 중이다. 전기·수도·가스요금이 2개월 체납되는 가구 정보를 받을 수 있도록 관련 기관과 협약을 맺고 어려움에 처한 가구를 찾아 지원하고 있다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 “도움이 필요한 시민이 신청하기 이전에 먼저 찾아내는 선제적 복지 체계를 강화할 것”이라면서 “국세청과의 협력을 통해 위기 징후를 조기에 포착하고, 현장 점검과 상담을 거쳐 필요한 지원을 지체 없이 투입하겠다”고 말했다.