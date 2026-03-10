소방차·구급차 교차로 연속 통과…인천 ‘긴급차량 우선신호’ 경기로 확대

인천에서 전국 처음으로 도입한 ‘긴급차량 우선신호시스템’이 경기도로 확산된다.

인천시는 긴급차량 우선신호시스템이 과학기술정보통신부가 추진하는 ‘2026년 스마트빌리지 보급·확산 공모사업’에 선정돼 서비스 고도화 사업을 진행하고 있다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 인천시가 2023년 전국에서 처음으로 도입해 운영하는 긴급차량 우선신호시스템을 경기도 교통정보센터 간 긴급차량 위치정보를 실시간으로 연계해 인천과 경기를 오가는 긴급차량이 행정 경계와 상관없이 동일한 우선신호서비스를 받게 하는 것이다.

현재 국정원 정보통신 보안성 심의 등 서비스 제공을 위한 필요 행정절차를 이행 중이며, 2027년 3월부터 서비스를 시작할 예정이다.

긴급차량 우선신호시스템은 긴급차량이 출동하면 차량 위치와 이동 경로를 실시간으로 분석해 앞선 교차로의 신호를 자동으로 제어하는 스마트 교통기술이다. 소방차와 구급차 등이 이동하는 동안 교차로 신호가 연속적으로 녹색으로 바뀌어 긴급차량이 신호 대기 없이 교차로를 신속하게 통과할 수 있도록 한 것이다.

기존 소방서 등에서 제한적으로 가능했던 우선신호서비스를 출동 경로 전반에 걸쳐 적용하면서 긴급 대응이 크게 개선됐다.

인천시가 긴급차량 우선신호서비스 운영한 결과, 7분 이내 골든타임 준수율은 2024년 94.2%에서 2025년 95.4%로 높아졌고, 목적지 도착시간 단축률도 47.3%로 집계됐다. 우선신호시스템 이용도 3899건에서 4156건으로 증가했다.

인천과 경기도가 광역 긴급차량 우선신호체계를 구축하면 인천의 긴급차량이 경기도로 이동할 때와 경기도 긴급차량이 인천으로 진입할 때 모두 신호 단절 없이 동일한 우선신호 서비스를 받을 수 있게 된다.

특히 대형 재난이나 중증환자 이송 상황에서 거점 병원 간 이동과 광역 재난 대응이 더욱 신속해질 것으로 기대된다.

인천시는 경기도와 긴급차량 우선시스템을 구축하면 향후 서울은 물론 전국으로도 긴급 대응 네트워크를 넓힐 것으로 보고 있다.

유정복 인천시장은 “긴급차량 우선신호시스템은 시민의 생명과 직결된 스마트교통 서비스”라며 “경기도와의 광역 체계를 통해 수도권 어디서든 끊김 없는 긴급 대응체계를 구축해 시민 안전을 강화하겠다“고 말했다.