대전시, '중동 사태' 수출 피해 중소기업에 긴급자금 500억원 지원

경향신문

대전시, ‘중동 사태’ 수출 피해 중소기업에 긴급자금 500억원 지원

입력 2026.03.10 10:04

수정 2026.03.10 11:02

대전시청 전경. 대전시 제공

대전시청 전경. 대전시 제공

대전시가 중동사태로 수출에 어려움을 겪는 지역 중소기업을 지원하기 위해 500억원 규모의 긴급자금을 편성했다.

시는 중동사태로 인한 지역 경제 충격을 완화하고 수출 중소기업의 경영 안정을 돕기 위해 500억원 규모의 긴급경영안정자금을 편성해 10일부터 지원한다고 밝혔다.

긴급경영안정자금 지원 대상은 최근 2년간 10만달러 이상 수출 실적이 있는 대전 소재(본사 또는 사업장) 기업 중 최근 중동사태로 인해 수출 피해를 본 기업이다.

지원 조건을 갖춘 기업은 업체당 최대 5억원의 경영안정자금을 시와 협약한 시중은행에서 2년 거치 일시상환 방식으로 융자 받을 수 있고, 2.5%의 이자가 지원된다.

시는 올해 상반기 1600억원 규모 중소기업 육성자금을 편성한 바 있으나 최근 중동사태로 인해 중소기업의 어려움이 가중될 것으로 예상됨에 따라 긴급 자금을 추가 편성했다.

긴급경영안정자금 지원을 희망하는 기업은 대전일자리경제진흥원 중소기업지원 포털사이트 ‘대전비즈(www.djbea.or.kr)’를 통해 지원 신청을 하면 된다.

박종복 시 기업지원국장은 “시는 관련 부서 8개팀으로 구성된 비상경제대책본부를 가동해 급변하는 경제 상황에 신속하게 대응하고 있다”며 “중동사태로 인한 유가 상승과 금융시장 불안으로 어려움을 겪는 지역 수출기업에 긴급 자금을 적기 투입해 경영 위기를 극복하고 안정을 찾을 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.

댓글