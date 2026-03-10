창간 80주년 경향신문

경북 ‘계약형 지역필수의사제’ 최종 선정···필수의료 전문의 20명 확보

경향신문

경북 '계약형 지역필수의사제' 최종 선정···필수의료 전문의 20명 확보

입력 2026.03.10 10:25

수정 2026.03.10 11:01

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도가 보건복지부가 주관하는 ‘계약형 지역필수의사제 시범사업’ 공모에 최종 선정됐다.

경북도는 지역 의료 공백 해소를 위해 올해 하반기부터 포항·김천·안동 등 8개 의료기관에 필수과 전문의를 확보하는 사업을 추진한다고 10일 밝혔다.

계약형 지역필수의사제는 전문의가 지역 내 종합병원급 이상 의료기관에서 필수과목을 진료하며 일정 기간(5~10년) 근무하도록 계약을 맺고, 지역근무수당과 정주 여건 등을 지원하는 제도다. 경북은 인구 1000명당 의사 수가 1.4명에 불과하다.

이번 사업을 통해 확보되는 전문의는 모두 20명이다. 응급의학과를 중심으로 내과·외과·신경과·신경외과·산부인과·소아청소년과 등 필수의료 분야 인력이 채용돼 지역 의료 사각지대 해소에 투입될 예정이다.

경북도는 포항·김천·안동 권역 책임의료기관인 칠곡경북대학교병원을 비롯해 안동병원, 구미차병원, 포항세명기독병원, 동국대경주병원 등 8개 의료기관에서 전문의 채용이 이뤄질 수 있도록 지원할 계획이다.

사업에는 올해부터 5년간 총사업비 53억원이 투입된다. 채용된 필수의료 전문의에게는 월 400만원의 지역근무수당이 지급되며, 경북의 의료 취약 여건을 고려한 정주 지원도 함께 마련된다.

경북도는 또 ‘지역의사양성법’에 따라 지역의사지원센터를 설치·운영해 지역필수의사가 계약 기간 이후에도 지역에 정착할 수 있도록 주거 지원과 직무 교육, 경력 개발 등을 체계적으로 지원할 방침이다.

김호섭 경북도 복지건강국장은 “지역필수의사제는 단순한 의사 배치를 넘어 지역 의료 공급 체계를 재설계하는 구조적 혁신”이라며 “경북에서 추진되는 지역필수의사제가 지역 의료 공백 해소에 기여할 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

