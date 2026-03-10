“‘풍수해보험’ 가입 늘리자”···대구서 ‘제3자 기부’로 가입자 급증

대구에서 최근 재해취약계층 등의 풍수해보험 가입률이 3배 넘게 증가한 것으로 파악됐다.

10일 대구시에 따르면, 지역 풍수해·지진재해보험 가입 건수는 지난해 2월 261건에서 1년새 882건으로 약 330% 증가했다. 대구시는 지난해 10월 대한적십자사 대구지사 등과 협약을 맺고 ‘제3자 기부제’를 도입한 이후 가입자가 늘었다고 밝혔다.

풍수해·지진재해보험은 태풍·홍수·호우·강풍·풍랑·해일·대설·지진 등 자연재해로 발생한 주택, 농·임업용 온실, 소상공인 상가·공장 등의 재산 피해를 실질적으로 보상하는 정책보험이다.

정부와 지자체가 보험료의 55~100%를 지원하고, 가입자는 최대 45%만 부담하면 된다. 재해취약지역 주택의 경우 12.96%, 상가(소상공인)는 45%이다.

보험 가입 후 주택이 파손(전파)되는 피해를 입게 되면 최대 8000만원, 침수 피해 시 최대 1070만원까지 보상 가능하다. 정부 재난지원금(전파 2650만원·침수 350만원)에 비해 현실적인 지원이 가능한 셈이다.

하지만 자부담 보험료(최대 5만원) 탓에 실제 가입률은 낮아 사문화된 정책으로 여겨졌다는 게 대구시의 설명이다.

대구시는 민간 기업 및 단체의 기부금으로 보험가입자의 자부담 보험료 전액을 대신 납부하도록 유도하고 있다. 업무협약 후 지금까지 대구시는 민간에서 500만원을 지원받아 보험 가입률을 끌어올렸다.

시는 재해취약지역 주민과 기초생활수급자 등 경제적 취약계층이 비용 부담 없이 보험에 가입하고 있는 만큼, 앞으로 기업 등에 추가 기부를 독려한다는 방침을 갖고 있다.

대구시는 지난해 집중호우로 침수 피해를 겪은 북구 노곡동과 달서구 서남시장을 대상으로 이달 중 풍수해보험 관련 찾아가는 설명회를 개최할 예정이다. 시는 한국토지주택공사(LH)와 협력해 영구임대주택, 재해취약지역 및 반지하주택 거주민 등에게도 가입을 적극 권유할 계획이다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “제3자 기부 참여기관과 대상 계층을 지속적으로 확대하겠다”면서 “시민들이 자연재해 발생 시 충분한 보상을 받고 신속히 일상에 복귀할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.