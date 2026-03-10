창간 80주년 경향신문

“‘풍수해보험’ 가입 늘리자”···대구서 ‘제3자 기부’로 가입자 급증

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구에서 최근 재해취약계층 등의 풍수해보험 가입률이 3배 넘게 증가한 것으로 파악됐다.

업무협약 후 지금까지 대구시는 민간에서 500만원을 지원받아 보험 가입률을 끌어올렸다.

시는 재해취약지역 주민과 기초생활수급자 등 경제적 취약계층이 비용 부담 없이 보험에 가입하고 있는 만큼, 앞으로 기업 등에 추가 기부를 독려한다는 방침을 갖고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“‘풍수해보험’ 가입 늘리자”···대구서 ‘제3자 기부’로 가입자 급증

입력 2026.03.10 10:34

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대구 북구 노곡동 마을이 지난해 7월 내린 호우로 물에 잠겨 있다. 대구시 제공

대구 북구 노곡동 마을이 지난해 7월 내린 호우로 물에 잠겨 있다. 대구시 제공

대구에서 최근 재해취약계층 등의 풍수해보험 가입률이 3배 넘게 증가한 것으로 파악됐다.

10일 대구시에 따르면, 지역 풍수해·지진재해보험 가입 건수는 지난해 2월 261건에서 1년새 882건으로 약 330% 증가했다. 대구시는 지난해 10월 대한적십자사 대구지사 등과 협약을 맺고 ‘제3자 기부제’를 도입한 이후 가입자가 늘었다고 밝혔다.

풍수해·지진재해보험은 태풍·홍수·호우·강풍·풍랑·해일·대설·지진 등 자연재해로 발생한 주택, 농·임업용 온실, 소상공인 상가·공장 등의 재산 피해를 실질적으로 보상하는 정책보험이다.

정부와 지자체가 보험료의 55~100%를 지원하고, 가입자는 최대 45%만 부담하면 된다. 재해취약지역 주택의 경우 12.96%, 상가(소상공인)는 45%이다.

보험 가입 후 주택이 파손(전파)되는 피해를 입게 되면 최대 8000만원, 침수 피해 시 최대 1070만원까지 보상 가능하다. 정부 재난지원금(전파 2650만원·침수 350만원)에 비해 현실적인 지원이 가능한 셈이다.

하지만 자부담 보험료(최대 5만원) 탓에 실제 가입률은 낮아 사문화된 정책으로 여겨졌다는 게 대구시의 설명이다.

대구시는 민간 기업 및 단체의 기부금으로 보험가입자의 자부담 보험료 전액을 대신 납부하도록 유도하고 있다. 업무협약 후 지금까지 대구시는 민간에서 500만원을 지원받아 보험 가입률을 끌어올렸다.

시는 재해취약지역 주민과 기초생활수급자 등 경제적 취약계층이 비용 부담 없이 보험에 가입하고 있는 만큼, 앞으로 기업 등에 추가 기부를 독려한다는 방침을 갖고 있다.

대구시는 지난해 집중호우로 침수 피해를 겪은 북구 노곡동과 달서구 서남시장을 대상으로 이달 중 풍수해보험 관련 찾아가는 설명회를 개최할 예정이다. 시는 한국토지주택공사(LH)와 협력해 영구임대주택, 재해취약지역 및 반지하주택 거주민 등에게도 가입을 적극 권유할 계획이다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “제3자 기부 참여기관과 대상 계층을 지속적으로 확대하겠다”면서 “시민들이 자연재해 발생 시 충분한 보상을 받고 신속히 일상에 복귀할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글