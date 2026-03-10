창간 80주년 경향신문

‘중동 사태’ 대비 전국 송유관공사 옥외탱크저장소 170곳 안전관리 점검

경향신문

본문 요약

소방 당국이 최근 중동 사태로 석유 수급 불안 우려가 커짐에 따라 전국 송유관공사의 옥외탱크저장소를 대상으로 전면적인 안전관리 실태 검사를 실시한다.

소방청은 오는 20일까지 전국 대한송유관공사 13개사 옥외 탱크저장소 170곳을 대상으로 강도 높은 소방 검사를 진행한다고 10일 밝혔다.

소방청은 "중동 지역의 긴장이 고조되면서 국제 유가의 변동성이 커지고 에너지 공급망 차질 우려가 제기됨에 따라 국내 에너지 수급의 중추적 역할을 하는 송유관 시설의 안전관리체계를 확보하기 위해 마련한 조치"라고 설명했다.

‘중동 사태’ 대비 전국 송유관공사 옥외탱크저장소 170곳 안전관리 점검

입력 2026.03.10 10:34

  안광호 기자

‘중동 사태’ 대비 전국 송유관공사 옥외탱크저장소 170곳 안전관리 점검

소방 당국이 최근 중동 사태로 석유 수급 불안 우려가 커짐에 따라 전국 송유관공사의 옥외탱크저장소를 대상으로 전면적인 안전관리 실태 검사를 실시한다.

소방청은 오는 20일까지 전국 대한송유관공사 13개사 옥외 탱크저장소 170곳을 대상으로 강도 높은 소방 검사를 진행한다고 10일 밝혔다.

소방청은 “중동 지역의 긴장이 고조되면서 국제 유가의 변동성이 커지고 에너지 공급망 차질 우려가 제기됨에 따라 국내 에너지 수급의 중추적 역할을 하는 송유관 시설의 안전관리체계를 확보하기 위해 마련한 조치”라고 설명했다.

검사에서는 인명 피해와 직결될 수 있는 핵심 위험 요소를 집중적으로 살핀다. 주요 확인 사항은 샘플링 작업 방법과 장비의 적정성, 탱크 상부 작업 장소 모니터링 가능 여부, 탱크 옆판 샘플링 포인트 설치 여부 등이다.

불법 행위가 적발될 경우 입건 및 과태료 부과 등 엄격한 무관용 원칙을 적용해 위험물 사고의 근본적인 원인을 사전 차단할 방침이다.

소방청은 이번 송유관 시설 점검에 그치지 않고 향후 정유사와 석유비축기지, 탱크터미널, 주유소 등 전반적인 석유 관련 위험물 시설에 대한 안전관리 강화 대책을 별도로 추진해 나갈 계획이다.

김승룡 소방청장 직무대행은 “이번 소방 검사에서 발견된 미비점은 현장에서 즉각 시정하고, 중대한 지적 사항에 대해서는 적극적으로 강력하게 대응해 빈틈없는 안전망을 구축하겠다”고 말했다.

댓글