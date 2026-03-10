‘유가 급등’에 놀란 트럼프, 러시아산 원유 제재 완화 검토···푸틴 전쟁 돈줄 풀리나

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란전 발발 이후 급등한 유가를 잡기 위해 러시아산 원유에 대한 제재 완화를 검토하고 있다.

트럼프 대통령은 9일(현지시간) 플로리다주 도랄 리조트에서 연 기자회견에서 유가 안정을 위한 제재 완화 가능성을 시사했다.

그는 “우리는 일부 국가에 제재를 가하고 있지만 (호르무즈)해협이 정상화될 때까지 해당 제재를 해제할 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령이 제재 해제 국가를 구체적으로 언급하지 않았지만 러시아산 원유가 대상으로 거론된다.

미국은 지난 5일 이미 인도에 대해 러시아산 원유 구매를 30일간 한시적으로 허용한 바 있다.

스콧 베선트 미 재무장관도 6일 “다른 러시아산 원유에 대한 제재도 해제할 수 있다”며 추가 완화 가능성을 거론했다.

복수의 소식통에 따르면 러시아에 대한 제재 완화 방안에는 광범위한 제재 해제부터 특정 국가들이 러시아산 원유를 구매할 수 있도록 허용하는 선택지까지 고려되고 있다.

트럼프 행정부가 러시아 제재 해제 카드를 꺼내 든 것은 이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 막히면서 국제유가가 출렁이고 있기 때문이다. 전쟁이 일주일 넘게 이어지면서 국제유가는 한때 배럴당 100달러선을 넘기기도 했다.

오는 11월 중간선거를 앞두고 국제유가 급등에 따른 미국 기업과 소비자의 타격을 우려할 수밖에 없다.

전문가들은 세계 원유 해상 수송량의 약 20%가 통과하는 호르무즈해협이 정상화되지 않는 한 백악관이 취할 수 있는 수단이 제한적이라고 평가하고 있다. 로이터는 이 사안에 관여하고 있는 한 소식통이 “문제는 선택지들이 효과가 미미하거나 상징적인 수준에 그치는 조치, 심지어는 매우 현명하지 못한 것뿐이라는 점”이라고 말했다고 전했다.

러시아산 원유 제재 완화가 우크라이나와 전쟁을 벌이고 있는 러시아의 전쟁 자금줄을 차단하기 위한 미국의 노력을 어렵게 만들 수 있다는 점도 문제로 꼽힌다.