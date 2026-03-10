민주당, 국민의힘 ‘계엄 사과 결의문’에 “지방선거용 절연쇼”

한병도 더불어민주당 원내대표가 10일 국민의힘이 전날 소속 의원 전원 명의로 12·3 비상계엄 선포에 대해 사과하고, 윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 반대하는 내용의 결의문을 발표한 것을 두고 “국민의힘의 계엄 사과는 이번에도 반쪽짜리”라고 비판했다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 당 원내대책회의에서 “윤 전 대통령과 절연한다는 것인지, 아니면 ‘윤 어게인’에 반대한다는 것인지 파악하기가 어렵다”며 이같이 밝혔다.

한 원내대표는 “내란수괴 윤석열은 정치적으로도, 사법적으로도 이 사회에 다시는 복귀할 수 없는 중범죄자”라며 “이 당연한 사실을 두고 결의문까지 발표해야 하는 국민의힘이 과연 공당인지 의문”이라고 말했다.

한 원내대표는 “지방선거라는 당장 눈앞의 위기를 타개하기 위한 미봉책에 불과하다”며 “지난달 말 계엄이 곧 내란은 아니라던 장동혁 국민의힘 대표의 입장은 무엇인지 묻지 않을 수 없다”고 말했다.

그러면서 “어제의 사과가 진심이라면, 윤석열에게 ‘나가 싸워 이기라’는 응원을 받은 윤갑근 충북도지사 예비후보부터 당장 제명하시길 바란다”며 “‘윤석열은 내란수괴다. 12·3 계엄은 내란이다’라는 명확한 입장을 정하고 국민 앞에 당당히 입장을 밝히시라. 민주주의를 총칼로 짓밟은 윤석열을 사형에 처해야 마땅하다는 목소리를 내시길 바란다”고 했다.

천준호 원내운영수석부대표는 “국민의힘의 절연 결의문은 지방선거용 절연 쇼”라며 “비겁하고 기만적인 행태는 국민 분노만 키울 것”이라고 말했다.

천 원내수석은 “(국민의힘은) 바로 지난주에도 장외 투쟁을 한다며 ‘윤 어게인’ 피켓을 뒤따라 행진했다. 이제 와서 갑자기 절윤을 말한들 진정성 있을 리 만무하다”며 “지방선거를 앞두고 당내 갈등이 손쓸 수 없게 되자 내놓은 궁여지책일 뿐”이라고 말했다.

김현정 원내대변인도 브리핑에서 “반성문 쓰라 했더니, 면피용 결의문인가”라며 “무슨 큰 결단이라도 한 듯 포장하고 있지만, 변변한 후보조차 내지 못할 정도가 되자 뒤늦게 내놓은 선거용 쇼에 불과하다”고 말했다. 김 원내대변인은 “더구나 결의문 낭독도 장동혁 대표가 하지 않았다”며 “눈 가리고 아웅”이라고 지적했다.

서왕진 조국혁신당 원내대표는 이날 의원총회에서 “국민의힘이 채택한 결의문은 반성과 사죄가 아닌 악어의 눈물에 불과하다”며 “무엇을 어떻게 잘못했는지 단 한 줄의 자백도 없는 사과는 내란을 온몸으로 막아낸 국민을 기만하는 일”이라고 말했다. 그러면서 “국민의힘 지도부는 내란 동조, 옹호, 비호의 책임을 지고 즉각 총사퇴하라”고 했다.