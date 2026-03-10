서울시, 출산휴가·육아휴직 기업지원금 지자체 최초 도입

서울시가 전국 지자체 최초로 출산휴가·육아휴직 기업지원금을 신설하고 육아기(만 12시 이하) 부모 단축 근무제를 시범운영한다고 10일 밝혔다.

출산휴가·육아휴직 기업지원금은 출산휴가 또는 육아휴직을 사용한 근로자 1인당 4대 보험료 사업주 부담금을 월 30만원씩 최대 3개월간 지원하는 제도다.

시는 “중소기업이 고용의 대부분을 차지하고 있음에도 육아휴직 제도 활용이 상대적으로 낮아 인력·재정 여건이 상대적으로 열악한 중소기업의 인건비 부담 완화를 위한 직접 지원이 필요하다는 판단에 따라 기업 지원금을 신설했다”고 설명했다.

실제로 통계청에 따르면 2024년 기준 전체 취업자(2857만명) 10명 중 9명(2543만명)이 중소기업(300인 미만 사업장)에 다니는 것으로 나타났다.

하지만 서울시가 한국고용정보원의 2025년 육아휴직자 수를 분석한 결과 서울에서 육아휴직을 한 직장인(6만5293명) 중 300인 미만 사업장의 육아휴직자는 46%(3만94명)에 불과했다. 중소기업이 고용의 대부분을 차지하고 있음에도 육아휴직 제도를 쓰는 근로자는 절반에도 미치치 못한 것이다.

아울러 시는 올해 ‘육아기 부모 단축근무제’를 도입해 시범운영한다. 육아기 부모 단축근무제는 법적으로 보장된 육아기 근로시간 단축제도가 동료 업무부담·눈치 문화 등 현장에서 제대로 쓰지 못하는 여건을 개선하기 위해 육아기 근로자 1인당 월 최대 30만원을 기업에 지원하는 사업이다.

지원 대상은 만 12세 이하(초등학교 6학년 이하) 자녀를 둔 근로자에게 1일 1시간 단축근무를 허용·운영하는 서울시 소재 중소기업이다. 아이 키우기 좋은 기업문화 조성을 위한 의지가 있는 기업이라면 업종·규모와 관계없이 신청이 가능하다. 지원금은 휴게공간과 수유실 등 가족친화적 근무환경 조성 등 현장 운영에 필요한 비용으로 폭넓게 활용할 수 있다.

기업지원금(육아기 단축근무 기업지원금 포함) 및 출산휴가급여 신청은 오는 11일부터 서울시 중소기업 워라밸 포인트제 전용 홈페이지(https://www.pointseoul.or.kr) 및 탄생육아 몽땅정보통 홈페이지(umppa.seoul.go.kr)에서 하면 된다. 자세한 사항은 서울시 저출생담당관(02-2133-5036), 서울시여성가족재단(02-810-5216)에 문의하면 된다.

마채숙 서울시 여성가족실장은 “서울시는 기업이 스스로 일·생활 균형 문화가 자리잡을 수 있도록 다양한 지원 정책을 추진해 아이 키우기 좋은 기업문화가 확산될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.