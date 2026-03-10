창간 80주년 경향신문

광명시, 집중호우 ‘맨홀빠짐’ 사고 막는다… 맨홀1400곳에 추락방지시설 설치

광명시, 집중호우 ‘맨홀빠짐’ 사고 막는다… 맨홀1400곳에 추락방지시설 설치

입력 2026.03.10 11:17

맨홀방지시설. 광명시 제공

맨홀방지시설. 광명시 제공

경기 광명시는 집중호우로 맨홀뚜껑이 이탈해 발생하는 추락 사고를 예방하기 위해 하안동 일대 맨홀에 ‘맨홀추락방지시설’을 설치한다고 10일 밝혔다.

맨홀추락방지시설은 맨홀뚜껑 바로 아래에 설치하는 격자 모양의 철망형 장치다. 집중호우 시 수압 상승으로 인한 맨홀뚜껑이 이탈하더라도 사람이나 차량이 맨홀 내부로 추락하는 것을 직접적으로 막아주는 역할을 한다.

광명시는 하안동 일대 맨홀 1400여 곳에 오는 4월부터 추락방지시설 설치를 시작할 예정이다. 우기 전인 6월 중 설치를 마무리할 계획이다.

사업 대상지인 하안동 상업지역 일대는 지난 2022년 8월 시간당 109.5㎜에 달하는 기록적인 폭우로 심각한 침수 피해를 겪었던 곳이다. 당시 피해를 계기로 환경부에 ‘하수도정비 중점관리지역’ 지정을 건의했으며, 그해 11월 하안동 일대가 최종 지정됐다.

이번 설치 사업 역시 국·도비 10억 원을 포함해 총 13억원의 사업비가 투입된다. 시는 하안동 지역을 시작으로 향후 관내 전역에 맨홀추락방지시설을 단계적으로 확대 설치해 나갈 방침이다.

박승원 광명시장은 “시민의 안전은 그 어떤 가치와도 바꿀 수 없는 시정의 최우선 과제”며 “시 전역의 안전시설을 촘촘하게 확충해 재난 상황으로부터 시민의 소중한 일상을 지키겠다”고 밝혔다.

