가족 상봉장된 인천공항…“중동은 요격 소리가 뉴노멀”

교민·여행객들과 웃음·눈물 교차

9일 자정쯤 인천국제공항 1터미널 B출구 앞에서 80여명의 시민이 목을 길게 뺀 채 출입문을 하염없이 바라보고 있었다. 이 광경을 지켜보던 일본인 관광객은 주변에 “연예인이 오는 거냐”며 물었다. 고개를 숙여 문 틈새를 살피던 이들은 문이 열릴 때마다 손을 번쩍 들어 한껏 흔들거나, 핸드폰을 들어 사진을 찍었다. 마침내 기다리던 얼굴을 찾은 이는 부리나케 달려가 가족을 부둥켜안았다.

이날 밤 아랍에미리트 아부다비에서 떠난 비행기 6편, 카타르 도하를 출발한 비행기1편이 인천국제공항에 도착했다. 1터미널 B출구 앞은 웃음과 눈물이 교차하는 가족들의 작은 상봉장이 됐다. 중동에서 돌아온 교민과 여행객들은 “현지가 당장 피신해야 할 정도로 위험한 상황은 아니”라면서도 “매일 울리는 요격 비상 알림에 불안했다”고 말했다.

중동 지역에선 요격 소리가 ‘뉴노멀’이 됐다고 한다. 먼 곳에서는 ‘펑펑’거리는 소리가 들리고, 파란 하늘엔 요격의 흔적이 보였다. 하지만 국내 언론에 나오는 것만큼 위험한 상황이라고 느끼진 않았단다. 주재원으로 지난해부터 아부다비에서 지낸 김모씨(48)는 “요격 소리에 불안은 하지만 그렇다고 막 불바다인 상황은 아니”라면서도 “매일 오는 새벽 재난 알림에 불안해서 피신 오는 이들도 많은 듯하다”고 말했다. 새벽마다 ‘미사일 공격이 있으니 안전한 장소로 피해라’는 알림이 시도 때도 없이 울렸다.

아부다비의 어린이집과 학교에서는 원격 수업이 진행 중이다. 한국 기업들은 주재원과 가족들에게 안전한 곳으로 대피하라는 지침을 전달했다. 김씨의 4살짜리 아들도 어린이집을 가지 못하고 집에서 거품 놀이 수업 과제를 했다. 한국에서 뉴스로 상황을 지켜본 김씨의 어머니(73)는 “갈수록 걱정인데 말도 못 하고 엄청 조마조마했다”며 “원래 오기로 한 날보다 당겨서 오니 안심된다”고 말했다.

아부다비 공항에서는 이륙하기 직전까지 조마조마했다. 회사 동료와 함께 아부다비에서 돌아온 엔지니어 홍재연씨(36)는 “항공사에 전화해도 답변을 안 줬고, 폭죽 놀이하듯 터지는 소리를 들으며 어찌저찌 공항에 들어갔다”며 “비행기에서 안전벨트까지 다 매고 ‘출발하겠다’고 기장이 공지한 후에도 미사일 요격 소리가 나서 계속 기다렸다”고 말했다.

우려했던 것과 달리 비행기 안은 여유가 있었다. 아부다비발 비행기 좌석은 절반 정도만 찼다. 홍씨는 “(비행기 비용이)처음엔 편도 300만원 정도이다가 갑자기 500만원, 나중엔 900만원까지 뛰었다”며 “돈도 생각하지 않을 수 없으니 못 온 사람도 있을 듯하다”고 말했다. 김씨가 타고 온 비 행기도 마찬가지였다. 김씨는 “한국행 비행기 편수가 적다 보니 기다리기 불안한 사람들이 육로로 이미 이동한 듯하다”고 말했다.

10일 오전 0시30분쯤에는 카타르 도하에서 출발한 승객들이 속속 들어왔다. 카타르 직항이 끊겼지만 한국 정부의 요청으로 카타르 측이 긴급 항공편을 마련했다고 한다. 착륙하자마자 비행기 안에선 안도의 박수가 쏟아졌다. 공항 안에서도 들뜬 표정의 가족들과 친구들이 꽃과 현수막을 들고 서 있었다.

출입문이 열리자 이은경씨(54)는 “영서 아니야?”라며 사위를 향해 ‘왜 이제 와! 많이 보고 싶었어!’가 적힌 현수막을 힘껏 흔들었다. 이날 이씨의 딸은 아이를 낳을 예정이다. 전날 병원에 먼저 다녀온 이씨는 보호자출입증을 사위 김영서씨(34)에게 전달하며 눈물을 흘렸다.

도하에서도 전쟁 위기를 몸으로 느낄 수 있었다. 외항사 승무원 안모씨는 마중 나온 엄마와 여동생을 보자마자 눈물을 흘렸다. 안씨는 “미사일이 터지면 숙소가 흔들릴 정도”였다며 “무서워서 숙소 밖을 못 나가서 한국 오는 것도 고민하게 됐다”고 말했다. 안씨의 어머니 권민정씨(59)는 “딸이 겁이 많은데, 혹시라도 걱정돼서 밤이고 새벽이고 연락했다”고 말했다.

카타르에서 온 승객들은 임시항공편을 주선한 주카타르한국대사관에 감사를 전했다. 다만 구체적인 매뉴얼이 부족한 것에는 아쉬움을 표하기도 했다. 친구들과 7박9일 중동 유람선 여행을 떠났던 민경일씨(63)는 “영사관에 연락했을 때 육로로 피신할 때 도움을 주겠다고는 했지만 정작 그 말 외에 구체적인 대책이나 지원 등 실질적인 도움을 받을 수 있는 게 없었다”며 “기본적인 매뉴얼이 없어 혼란스러웠다”고 말했다.