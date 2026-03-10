충북도의 ‘일하는 밥퍼’, 정부 선정 노인 자살예방 ‘선도사례’ 됐다

충북도가 지역 어르신들의 사회참여 확대를 위해 추진하고 있는 ‘일하는 밥퍼’ 사업이 노인 자살예방의 대표 모델로 선정됐다.

충북도는 국무총리실 소속 범정부 자살대책추진본부가 추진한 자살예방 정책 대응전략 수립 결과, ‘일하는 밥퍼’ 사업이 노인 대상 자살예방 정책 분야 선도사례로 선정됐다고 10일 밝혔다.

범정부 자살대책추진본부는 우리나라의 높은 자살률 문제에 범정부 차원으로 대응하기 위해 지난해 12월24일 국무총리실에 설치된 범정부 협의체다. 보건복지부·교육부·고용노동부·경찰청 등 관계부처가 참여해 자살예방 정책을 총괄·조정하고 생애주기별 맞춤형 자살예방 대책을 추진 중이다.

충북의 ‘일하는 밥퍼’ 사업은 노인의 사회적 고립 해소와 삶의 활력 제고 측면에서 우수한 정책 사례로 평가받았다.

2024년 시작된 이 사업은 60세 이상 어르신과 사회 참여 취약계층이 농산물 손질, 공산품 단순 조립 등 소일거리를 통해 생산적 자원봉사활동을 수행하는 사업이다. 2~3시간을 일하고 수당으로 1만~1만5000원 상당의 온누리상품권 또는 지역화폐를 받는다.

참여자들은 경로당, 전통시장, 사회복지관 등에서 농산물 전처리나 공산품 단순 조립, 상품 포장 등의 활동을 수행하며 지역사회 생산 활동을 지원한다.

도에 따르면 현재까지 누적 참여자는 48만7500명으로, 하루 최대 4000여 명이 참여할 정도로 인기다.

도는 일하는 밥퍼가 노인 정신건강 증진과 자살 예방에 효과가 있는 것으로 보고 있다.

도에 따르면 충북의 65세 이상 자살률은 2021년 기준 인구 10만 명당 54.9명으로 전국 평균(42.2명)보다 높았다. 일하는 밥퍼가 시작된 2024년 충북의 65세 이상 자살률은 40명(전국 37.9명)으로 3년 전보다 약 27% 낮아졌다.

서동경 충북도 보건복지국장은 “일하는 밥퍼 사업은 노인의 사회참여 확대를 통한 고립감 해소와 자살 문제에 동시에 대응할 수 있는 노인복지 모델”이라며 “앞으로도 도민의 정신건강 증진과 자살 예방에 기여할 수 있는 사업을 지속해서 발전 시켜 나가겠다”고 말했다.