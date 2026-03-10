양구군, 초·중·고 입학생에 입학축하금 지원···30~50만 원 지급

23일부터 신청 접수

강원 양구군은 학기 초 학부모의 교육비 부담을 줄이기 위해 초·중·고등학교 신입생을 대상으로 ‘입학 축하금’을 지원하기로 했다고 10일 밝혔다.

지원 대상은 올해 양구지역의 초·중·고등학교에 입학한 학생이다.

입학일부터 신청일까지 계속 양구군에 주민등록을 두고 있어야 ‘입학 축하금’을 지원 받을 수 있다.

지원 금액은 초등학생 30만 원, 중학생 40만 원, 고등학생 50만 원이다.

‘입학 축하금’은 지역경제 활성화를 위해 지역 화폐인 양구사랑상품권으로 지급한다.

상품권은 지류형과 카드형(배꼽페이) 중 선택할 수 있다.

카드형 상품권으로 신청할 때는 사전에 배꼽페이 카드를 발급받아야 한다.

신청 기간은 오는 23일부터 4월 10일까지다.

양구교육캠퍼스 누리집을 통해 온라인 신청하거나 양구군 평생학습관(평생교육과)을 방문해 신청하면 된다.

다만 만 14세 미만 학생은 보호자가 신청해야 한다.

양구군은 신청자의 자격과 주소지 등을 확인한 후 신청 기간에 따라 모두 3회에 걸쳐 차례대로 지급할 예정이다.

박인숙 양구군 평생교육과장은 “입학 축하금이 신입생들의 새 출발을 응원하고, 학부모의 경제적 부담을 덜어주는 데 도움이 되길 바란다”라며 “앞으로도 교육복지 실현을 위한 다양한 정책을 추진하겠다”라고 말했다.