국내 기업 3곳 중 2곳 “올해 신규 채용할 것”…지난해보다 늘어

경총, 실태 조사 결과 발표 “채용 시장 회복 조짐”

국내 기업 3곳 중 2곳은 올해 신규 직원을 채용할 계획인 것으로 나타났다. 기업 심리가 회복되면서 채용 여건도 다소 개선된 것으로 풀이된다.

한국경영자총협회(경총)는 임직원 수가 100명 이상인 기업 500개사를 대상으로 2026년 신규 채용 실태를 조사한 결과, 응답 기업의 66.6%가 ‘올해 신규채용 계획이 있다’고 답했다고 10일 밝혔다. 이는 지난해(60.8%)보다 5.8%포인트 증가한 규모다. ‘신규 채용 여부 미정’이라는 응답은 23.2%, ‘계획 없음’이라는 응답은 10.2%로 집계됐다.

신규 채용을 하겠다는 기업을 대상으로 채용 규모를 묻자 ‘지난해와 유사하다’라는 응답이 62.2%로 가장 많았다. ‘지난해보다 축소하겠다’는 응답은 17.4%, ‘지난해보다 확대하겠다’는 응답은 14.1%였다.

신규 채용 방식으로는 ‘수시 채용만 한다’는 응답이 54.8%로 가장 많았다. 이어 ‘정기 공채와 수시 채용을 병행한다’는 응답이 35.0%, ‘정기 공채만 한다’는 응답은 10.2%로 집계됐다.

기업이 신규 채용할 때 가장 중점적으로 보는 평가 요소를 조사한 결과 ‘직무 관련 업무 경험’이라는 응답이 67.6%로 가장 높았다. 이어 문제 해결이나 의사소통, 협동성 등 대인관계 기반의 역량을 뜻하는 ‘소프트 스킬’이 9.2%, ‘대외 활동’이 7.0% 순으로 조사됐다.

올해 채용 시장의 주요 경향(복수응답)으로는 ‘직무 중심 채용 강화’라는 응답이 72.2%로 가장 많았다. 이밖에 ‘수시·상시 채용의 일반화’ 41.8%, ‘채용 과정상 인공지능(AI) 활용 증가’ 30.6% 순으로 집계됐다.

임영태 경총 고용·사회정책본부장은 “올해 조사 결과 ‘신규채용 계획이 있다’는 응답이 지난해보다 다소 늘어 채용 시장이 회복 조짐을 보인 것은 긍정적”이라며 “직무 중심 채용 기조가 이어지는 만큼 기업이 제공하는 인턴십이나 양질의 직무훈련·일경험 프로그램을 활용할 필요가 있다”고 밝혔다.