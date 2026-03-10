창간 80주년 경향신문

국내 기업 3곳 중 2곳 “올해 신규 채용할 것”…지난해보다 늘어

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국내 기업 3곳 중 2곳은 올해 신규 직원을 채용할 계획인 것으로 나타났다.

'신규 채용 여부 미정'이라는 응답은 23.2%, '계획 없음'이라는 응답은 10.2%로 집계됐다.

신규 채용을 하겠다는 기업을 대상으로 채용 규모를 묻자 '지난해와 유사하다'라는 응답이 62.2%로 가장 많았다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

국내 기업 3곳 중 2곳 “올해 신규 채용할 것”…지난해보다 늘어

입력 2026.03.10 12:01

  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경총, 실태 조사 결과 발표

“채용 시장 회복 조짐”

서울 강남역 일대. 자료 사진

서울 강남역 일대. 자료 사진

국내 기업 3곳 중 2곳은 올해 신규 직원을 채용할 계획인 것으로 나타났다. 기업 심리가 회복되면서 채용 여건도 다소 개선된 것으로 풀이된다.

한국경영자총협회(경총)는 임직원 수가 100명 이상인 기업 500개사를 대상으로 2026년 신규 채용 실태를 조사한 결과, 응답 기업의 66.6%가 ‘올해 신규채용 계획이 있다’고 답했다고 10일 밝혔다. 이는 지난해(60.8%)보다 5.8%포인트 증가한 규모다. ‘신규 채용 여부 미정’이라는 응답은 23.2%, ‘계획 없음’이라는 응답은 10.2%로 집계됐다.

신규 채용을 하겠다는 기업을 대상으로 채용 규모를 묻자 ‘지난해와 유사하다’라는 응답이 62.2%로 가장 많았다. ‘지난해보다 축소하겠다’는 응답은 17.4%, ‘지난해보다 확대하겠다’는 응답은 14.1%였다.

한국경영자총협회 제공

한국경영자총협회 제공

신규 채용 방식으로는 ‘수시 채용만 한다’는 응답이 54.8%로 가장 많았다. 이어 ‘정기 공채와 수시 채용을 병행한다’는 응답이 35.0%, ‘정기 공채만 한다’는 응답은 10.2%로 집계됐다.

기업이 신규 채용할 때 가장 중점적으로 보는 평가 요소를 조사한 결과 ‘직무 관련 업무 경험’이라는 응답이 67.6%로 가장 높았다. 이어 문제 해결이나 의사소통, 협동성 등 대인관계 기반의 역량을 뜻하는 ‘소프트 스킬’이 9.2%, ‘대외 활동’이 7.0% 순으로 조사됐다.

올해 채용 시장의 주요 경향(복수응답)으로는 ‘직무 중심 채용 강화’라는 응답이 72.2%로 가장 많았다. 이밖에 ‘수시·상시 채용의 일반화’ 41.8%, ‘채용 과정상 인공지능(AI) 활용 증가’ 30.6% 순으로 집계됐다.

임영태 경총 고용·사회정책본부장은 “올해 조사 결과 ‘신규채용 계획이 있다’는 응답이 지난해보다 다소 늘어 채용 시장이 회복 조짐을 보인 것은 긍정적”이라며 “직무 중심 채용 기조가 이어지는 만큼 기업이 제공하는 인턴십이나 양질의 직무훈련·일경험 프로그램을 활용할 필요가 있다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글