“미안하다” 유서 남기고···임실서 노모·아들·손자 숨진채 발견

전북 임실의 한 농촌 마을에서 90대 치매 노모를 16년간 직접 병간호해온 아들과 손자 등 일가족 3명이 숨진 채 발견됐다. 요양보호사 자격증까지 따며 노모를 돌봐온 아들이 사건 전날 정신건강 상담을 받았던 사실도 확인되면서 가족에게 과도하게 전가된 돌봄 부담이 부른 비극 아니냐는 지적이 나온다.

10일 임실경찰서 등에 따르면 이날 오전 10시48분쯤 임실군 관촌면의 한 주택에서 A씨(90대·여)와 아들 B씨(60대), 손자 C씨(40대)가 숨진 채 발견됐다. 이들은 안부 확인을 위해 집을 찾은 경찰관에 의해 발견된 것으로 전해졌다. 현장에서는 “미안하다”는 취지의 메모가 발견된 것으로 파악됐다.

이웃 주민들에 따르면 B씨는 퇴직 공무원 출신으로 치매를 앓으며 거동이 불편한 노모를 오랜 기간 돌봐온 것으로 알려졌다. A씨가 요양시설 입소를 완강히 거부하면서 B씨는 직접 요양보호사 자격증까지 취득해 약 16년 동안 집에서 간병을 맡아온 것으로 전해졌다.

하지만 농촌 지역의 제한된 돌봄 여건 속에서 간병 부담은 대부분 가족에게 집중됐던 것으로 보인다. 외부 도움을 받기 쉽지 않은 환경에서 B씨는 장기간 노모의 일상 돌봄을 이어온 것으로 알려졌다. 특히 B씨는 사건 발생 전날 지역 기관에서 정신건강 상담을 받은 사실도 확인돼, 그가 심리적 어려움을 겪고 있었던 것 아니냐는 추정도 나온다.

경찰은 외부 침입 흔적 등 범죄 혐의점이 발견되지 않은 점 등을 토대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다. 경찰 관계자는 “가족들의 건강 상태와 최근 생활 상황 등을 종합적으로 확인하고 있다”며 “부검 여부를 포함해 정확한 사망 원인과 경위를 조사할 예정”이라고 말했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.