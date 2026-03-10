창간 80주년 경향신문

청년 모십니다…충북 음성군, 청년 유입에 행정력 집중

경향신문

본문 요약

충북 음성군이 대규모 정부 공모사업을 통해 청년들이 지역에 정착할 수 있도록 정주 기반 시설을 확충하고 있다.

또 전입 청년에게 최대 36만 원의 가전제품 구독료를 지원하는 사업도 추진 중이다.

군은 청년들이 구직 및 창업 등 경제활동에 뛰어들 수 있도록 다양한 지원사업을 추진 중이다.

청년 모십니다…충북 음성군, 청년 유입에 행정력 집중

입력 2026.03.10 13:26

  • 이삭 기자

충북 음성군청 전경. 음성군 제공.

충북 음성군청 전경. 음성군 제공.

충북 음성군이 대규모 정부 공모사업을 통해 청년들이 지역에 정착할 수 있도록 정주 기반 시설을 확충하고 있다.

음성군은 올 연말까지 귀농·귀촌 청년의 주거 문제를 해소하기 위한 ‘원남 청년농촌보금자리’ 조성 사업을 준공할 예정이라고 10일 밝혔다.

이 사업을 통해 공공임대주택 30호와 공동커뮤니티센터 1동이 들어설 예정이다.

군은 청년농촌보금자리가 준공되면 청년들의 농촌 정착에 큰 도움을 줄 것으로 보고 있다.

근로 환경과 문화생활을 동시에 지원하는 ‘산업단지 청년복합문화센터’도 금왕읍 오선리에 들어선다.

올 하반기 착공 예정인 센터에는 클라이밍 등 체육시설과 공유 주방·오피스, 창작스튜디오, 청년상담소 등이 조성된다.

군은 청년이 피부로 체감할 수 있는 지원책도 강화하고 있다.

주거 안정을 위해 월 15만 원의 청년 월세 지원(최대 12개월)과 신혼부부 주택자금 대출 이자(1.5%, 최대 100만 원)를 지원한다. 또 전입 청년에게 최대 36만 원의 가전제품 구독료를 지원하는 사업도 추진 중이다.

군은 청년들이 구직 및 창업 등 경제활동에 뛰어들 수 있도록 다양한 지원사업을 추진 중이다. 취업 준비생에게는 회당 5만 원의 면접수당(최대 3회)을, 예비 창업자에게는 최대 2000만 원의 창업 자금을, 구직 청년에게는 연 2회 자격증 응시료(5만 원)를 지원한다.

군은 또 노동 집약적 구조에서 벗어나 에너지 신산업, 이차전지, 시스템반도체, 헬스케어, 기후대응 농업 등 ‘4+1 신성장산업’을 육성해 지역 산업구조의 체질을 개선하고 있다.

군 관계자는 “청년층이 선호하는 고임금·고부가가치 일자리를 창출해 청년 인구 유입의 선순환 구조로 만들겠다“주거와 복지, 일자리가 유기적으로 연결되는 구조를 정착 시켜 미래 먹거리 발굴에 힘쓰겠다”고 말했다.

