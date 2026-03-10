창간 80주년 경향신문

제주 청년·신혼부부 ‘3만원 주택’ 확대한다… 소득 기준 완화

경향신문

제주 청년·신혼부부 ‘3만원 주택’ 확대한다… 소득 기준 완화

입력 2026.03.10 13:28

가구당 월평균소득 130% 이하로 확대

신혼부부·출산 7년 이내 공공임대주택 거주 대상

제주도청 전경. 경향신문 자료사진

제주도청 전경. 경향신문 자료사진

제주도가 올해 청년과 신혼부부를 위한 ‘3만원 주택’ 지원 대상을 확대한다.

제주도는 올해 ‘3만원 주택’의 소득 기준을 도시 근로자 가구당 월 평균 소득 100% 이하에서 130% 이하(맞벌이 부부 200% 이하)로 대폭 완화했다고 10일 밝혔다.

3만원 주택은 공공임대주택에 거주하는 신혼부부 및 출산 가구의 임대료 중 입주자 부담액 3만원을 제외한 나머지 전액을 제주도가 지원하는 사업이다. 분양 전환형을 제외한 제주지역 모든 공공임대주택 거주 가구가 신청할 수 있다. 혼인 기간 또는 자녀 출산 시점이 7년 이내여야 한다.

도는 이번 사업이 주거비 부담을 덜어 자녀 출산과 양육 여건을 실질적으로 개선하기 위한 제도라고 설명했다. 소득 확인은 세대별 건강보험료 고지액을 기준으로 하며, 다자녀 가구 등 우선순위에 따라 최종 대상자를 선정한다.

도는 이 사업을 지난해 첫 도입해 311가구에 2억1700만원을 지원했다. 올해는 지원규모를 늘려 350가구에 9억7300만원을 지원할 계획이다.

이번 모집에서 선정되면 3월부터 최대 10개월치 임대료를 분기별로 지원받는다.

다만 국토교통부 등 다른 기관이나 지자체에서 지원하는 주거급여, 청년 월세 지원, 둘째 자녀 주거 임차비, 신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원 등을 이미 받고 있거나 주택 보유자인 경우는 지원대상에서 제외된다.

신청은 오는 18일부터 4월30일까지 정부24 누리집(www.gov.kr)에서 ‘제주 3만원 주택’을 검색해 접수하면 된다.

박재관 제주도 건설주택국장은 “자세한 사항은 제주도 누리집 등을 참고하면 된다”면서 “소득기준 완화로 더 많은 도민이 혜택을 받을 것으로 기대된다”고 말했다.

