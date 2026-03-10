올해도 행복야구를···대전시, 한화이글스 홈 개막전 맞춰 임시 공영주차장 조성

대사문화공원 예정지·대전사회복지관 부지 등

오는 28일 ‘2026 KBO 리그’ 한화이글스 홈 개막전에 맞춰 대전한화생명볼파크 인근에 임시 공영주차장이 조성된다.

대전시는 야구장 주변 주차난 해소와 야구 관람객 주차 편의를 위해 중구 대사동 대사문화공원 예정지에 임시 공영주차장을 조성해 무료 개방한다고 10일 밝혔다.

임시 공영주차장 조성지는 대전한화생명볼파크에서 350m 정도 떨어진 옛 대전화교소학교부지다. 도보로 약 5분 거리에 있으며, 82면의 주차장이 조성된다.

시는 임시 주차장 조성을 위해 지난달 부지 소유자와 임대차계약을 체결했고, 중구에서 공사를 발주해 주차장 조성 공사가 진행 중이다. 이달 중 공사를 마치고, 28일 한화이글스 홈 개막전 때부터 야구장을 찾는 관람객들이 이용할 수 있도록 개방할 예정이다.

시는 지난해 10월 프로야구 포스트 시즌에 야구 팬들에 개방했던 중구 대흥동 대전사회복지관 건립 부지 임시주차장 역시 올해도 무료 개방한다. 대전사회복지회관 건립 부지 임시주차장은 80면 규모로, 야구장까지는 도보로 약 13분이 소요된다.

지난해 한화이글스의 새로운 홈 구장으로 문을 연 대전한화생명볼파크는 1만7000여명의 관중을 수용할 수 있지만, 주차면은 1670여면이다. 지난해에는 한화이글스 홈 경기가 매진 행진을 이어가면서 경기 때마다 주차 전쟁이 벌어지기도 했다.

시 관계자는 “홈 경기 때마다 반복되는 야구장 주변의 극심한 주차난을 해소하고 원거리에서 방문하는 관람객에게 쾌적한 관람 환경을 제공하기 위해 임시 공영주차장을 조성해 개방한다”며 “관람객들이 주차 걱정을 덜고 야구 경기를 즐길 수 있도록 선제적으로 조치를 해 나가겠다”고 말했다.