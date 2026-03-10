트럼프, 호르무즈 봉쇄시 “국가 재건 불가능하게 만들 것···20배 강한 타격”

도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 이란이 호르무즈 해협에서 유조선 통행을 막을 경우 미군이 여태까지보다 20배 강하게 이란을 타격할 것이라고 위협했다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “이란이 호르무즈 해협 안에서 석유의 흐름을 막는 조치를 취하면, 미국에 의해 지금까지보다 20배 더 센 타격을 당할 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이어 “우리는 쉽게 파괴될 수 있는 목표물들을 제거해 이란이 국가로서 재건되는 것이 사실상 불가능하게 만들 것”이라며 “죽음과 불, 분노가 그들을 지배할 것”이라고 덧붙였다.

그러면서 트럼프 대통령은 “나는 그런 일이 일어나지 않기를 희망하고 기도한다”며 “이것은 미국이 중국과, 호르무즈 해협을 비중있게 이용하는 다른 모든 나라들에게 미국이 주는 선물”이라고 썼다. 이어 또 “(각국이) 크게 고마워하는 제스처가 되길 희망한다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이란이 사실상 호르무즈 해협을 봉쇄하며 유가가 크게 출렁이며 한때 배럴당 100달러를 넘어서자 “전쟁이 곧 끝날 것”이라고 밝히며 이란에 원유 수송을 막지 말라는 강력한 경고 메시지를 보냈다. 이날 트럼프 대통령의 ‘조기 종전’ 언급 등의 영향으로 유가가 80달러대로 하락했다.

이란 정부는 공식적으로 호르무즈 해협을 봉쇄하지 않았지만, 이슬람혁명수비대(IRGC)가 지난 2일 호르무즈 해협 통과를 시도하는 선박을 공격하겠다고 위협하면서 대다수 상선들이 호르무즈해협을 통과하지 못하고 있다.