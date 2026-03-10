“미국, 한국 배치 사드 체계 일부 중동으로 이동” WP 보도

미국 국방부가 한국에 배치된 고고도미사일방어체계 중 일부를 중동 지역으로 이동시키고 있다고 미국 워싱턴포스트가 9일 2명의 미 행정부 관계자들을 인용해 보도했다.

이재명 대통령이 10일 "주한미군이 자국의 군사적 필요에 따라 일부 방공 무기를 반출하는 것에 대해서 우리는 반대 의견을 내고는 있지만 전적으로 관철할 수 없는 것도 엄연한 현실"이라고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 "최근에 주한미군이 포대라든지 방공 무기를 일부 국외 반출하는 게 논란이 되고 있는 것 같다"며 이같이 밝혔다...