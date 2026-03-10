창간 80주년 경향신문

경남도, 택시업계 서비스 향상에 73억원 지원

경향신문

본문 요약

경남도는 택시업계의 경영 정상화와 서비스 질 향상을 위해 올해 총 73억원 규모의 지원책을 추진한다고 10일 밝혔다.

도는 먼저 택시요금 카드 결제수수료를 지원한다.

경남도는 카드 결제 기피 현상을 방지하고 운수종사자의 실질 소득을 보전하기 위해 시·군과 협력해 35억원을 투입한다.

경남도, 택시업계 서비스 향상에 73억원 지원

입력 2026.03.10 14:11

  • 김정훈 기자

경남도청사. 경향신문 자료사진

경남도는 택시업계의 경영 정상화와 서비스 질 향상을 위해 올해 총 73억원 규모의 지원책을 추진한다고 10일 밝혔다.

이번 지원책은 고물가와 구인난으로 이중고를 겪는 택시 현장에 실질적인 동력을 불어넣겠다는 취지다.

도는 먼저 택시요금 카드 결제수수료를 지원한다. 경남도는 카드 결제 기피 현상을 방지하고 운수종사자의 실질 소득을 보전하기 위해 시·군과 협력해 35억원을 투입한다. 특히 결제 금액이 1만원 이하인 소액 건에 대해서는 수수료(0.9~2.1%)를 지원한다.

도민의 안전과 직결된 ‘노후 택시 교체 지원사업’은 예년보다 규모를 키웠다. 올해 총 6억 5000만원을 들여 15개 시·군 내 노후 택시 650대를 최신 LPG 차량으로 교체한다.

도는 차령이 만료된 경우뿐만 아니라 재난이나 사고로 파손된 차량에 대해서도 차령과 관계없이 대당 100만원을 지원하기로 했다.

경남도는 또 12억 5000만원의 예산을 편성해 5년 이상 근무하고 1년 이상 무사고를 기록한 베테랑 운수종사자 2050명에게 월 5만원의 처우개선비를 지급한다.

국비를 포함해 19억 6000만 원이 투입되는 ‘택시 감차 보상 사업’은 현재 제5차 택시 총량계획(2025~2029년)에 따라 거제와 양산을 제외한 16개 시·군에서 추진 중이다.

경남도 관계자는 “택시의 경영 안정과 서비스 향상을 통해 도민들이 더욱 안전하고 편리하게 택시를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

댓글