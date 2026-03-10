최대 12% 저렴하게 기름 넣는다···유가 급등 ‘온누리·지역화폐’ 가맹 주유소 눈길

광주 주유소 상당수 작년 ‘온누리 가맹점’ 등록 ‘10% 할인’, 지역화폐 쓸 수 있는 곳도 관심

광주에 사는 50대 A씨는 10일 ‘온누리상품권’을 사용할 수 있는 서구의 한 주유소에서 자동차에 휘발유를 넣었다. A씨가 찾은 주유소는 ℓ당 1889원에 휘발유를 판매했다.

7만원 어치를 주유한 A씨는 디지털 온누리상품권으로 결제했다. 서구에서 온누리상품권을 사용하면 7% 할인과 구청의 지원으로 5% 추가 환급 혜택까지 받을 수 있다.

A씨는 “온누리 상품권을 사용하면 최대 12% 할인이 가능해 ℓ당 200원 정도 저렴하게 주유 할 수 있다”면서 “최근 유가가 크게 오르면서 온누리상품권 사용이 가능한 주유소를 찾고있다”고 말했다.

미국·이스라엘과 이란의 전쟁으로 유가가 치솟고 있는 가운데 온누리상품권과 지역 화폐를 사용할 수 있는 주유소들이 주목받고 있다. 이들 주유소에서는 7∼12%까지 기름값을 아낄 수 있다.

광주지역 주유소 235곳 중 87곳은 온누리상품권 이용이 가능한 가맹점이다. 온누리상품권 가맹점이 되려면 ‘골목형 상점가’로 지정돼야 하는데 지난해 상반기까지만 해도 광주 대부분 주유소는 가맹점이 아니었다.

하지만 서구에서 시작된 ‘골목형 상점가 확대 지정’이 지난해 광주시 전역으로 확산하면서 상당수의 주유소가 가맹점이 됐다. 최근 유가 급등으로 온누리상품권을 사용할 수 있게 된 주유소를 찾는 운전자들도 늘어나고 있다.

서구 광청동에서 주유소를 운영하는 이윤성씨는 “유가 급등 이후 온누리상품권 사용 가능 여부를 확인해 보고 찾아오는 손님들이 크게 늘어나고 있다”면서 “가맹점이 된 이후 전체 매출이 4∼5% 정도 늘었다”고 설명했다.

지역화폐를 사용할 수 있는 주유소들도 기름값을 조금이라도 아끼려는 시민들로부터 관심을 받고 있다. 주유소도 연 매출 30억원 이하면 지역화폐 가맹점으로 가입할 수 있다.

지역화폐를 구매해 주유하면 대부분의 발행 지역에서 10% 할인 혜택을 받을 수 있다. 광주 전역에서 사용할 수 있는 지역화폐인 ‘광주 상생카드’ 가맹점 중 주유소는 100곳이다.

주유소 입구에 현수막 등으로 지역화폐를 사용할 수 있다는 점을 적극적으로 홍보하는 주유소도 나타나고 있다. 광주 상생카드는 할인율 10%로 1인당 월 50만원까지 구매할 수 있다.

한편 국내 유가는 미국·이스라엘과 이란의 전쟁으로 가파르게 상승했다. 한국석유공사가 운영하는 유가정보 시스템 오피넷을 보면 광주지역 평균 휘발유 판매 가격은 지난 1일 ℓ당 1684원에서 이날은 1887원으로 10일 동안 203원(12%) 급등했다.