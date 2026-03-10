“인센티브 제공해서라도 HMM 조속 이전”··· 부산 지역 시민단체 공개 요구 나섰다

해양수산부 이전 이후 정부가 약속한 HMM 이전을 촉구하는 목소리가 나왔다. 부산시와 해수부는 해양수산 관련 공공기관의 이전을 위한 본격적인 대화에 나섰다.

해양수도부산발전협의회 등 3개 단체는 10일 부산시의회 브리핑실에서 기자회견을 열고 “HMM 부산 이전 추진은 해양수산부 이전과 함께 글로벌 해양수도와 해양강국 건설을 위한 매우 의미있는 결정”이라고 말했다.

이들은 이어 “그동안 우리나라의 해운산업 관련 핵심 기업과 정책 기능이 수도권에 집중되어 있었다”며 “이제는 부산을 중심으로 해운 산업 기능을 집적해야 한다”고 강조했다.

박재율 해양수도부산발전협의회 공동대표는 “타 지역에서 근무하는 임직원들이 부산에서 정착할 수 있도록 주거와 복지, 교육 등 정주 여건 지원이 필요하다”며 “기업의 이전 부담을 줄이기 위해 법인세와 취득세, 재산세 등 조세 감면 인센티브도 필요하다”고 주장했다.

이와 별개로 부산시와 해수부는 9일 오후 해양수산부 회의실에서 해양수산 공공기관 부산 이전과 관련한 ‘제1회 부산시-해양수산부 정책협의회’를 열었다.

부산시에 따르면 이번 정책협의회는 해양수산 공공기관 부산 이전과 관련한 정책 현안을 공유하기 위해 마련됐으며, 이전 기관 직원과 가족의 정주 여건 마련 등 실질적 협력 사항을 두고 집중적으로 논의가 이뤄진 것으로 알려졌다.

김성범 해수부 장관 직무대리는 “부산시와 해수부의 긴밀한 공조체계를 바탕으로 신속하고 차질 없이 추진해야 한다”라고 말했다.

박형준 부산시장은 “해양수산 공공기관 조기 이전을 차질 없이 추진해 올해를 부산이 글로벌 해양 허브도시로 도약하는 원년으로 만들겠다”고 말했다.