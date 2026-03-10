창간 80주년 경향신문

성동구, 합계출산율 서울 자치구 유일 ‘0.8명’ 회복

경향신문

서울 성동구가 2025년 합계출산율이 0.8명으로 서울시 자치구 중 1위를 기록했다고 10일 밝혔다.

구는 "합계출산율이 2024년 0.71명에서 0.09명 늘어난 0.8명을 기록해 서울시 자치구 중 유일하게 0.8명대로 올라섰다"며 "이는 시 전체 합계출산율 0.63명보다 0.17 높은 수치로 2년 연속 서울시 합계출산율 1위에 올랐다"고 설명했다.

합계출산율은 가임여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 자녀 수를 뜻한다.

성동구, 합계출산율 서울 자치구 유일 '0.8명' 회복

입력 2026.03.10 14:38

  • 김은성 기자

  기사를 재생 중이에요

성동구 제공.

성동구 제공.

서울 성동구가 2025년 합계출산율이 0.8명으로 서울시 자치구 중 1위를 기록했다고 10일 밝혔다.

구는 “합계출산율이 2024년 0.71명에서 0.09명 늘어난 0.8명을 기록해 서울시 자치구 중 유일하게 0.8명대로 올라섰다”며 “이는 시 전체 합계출산율 0.63명보다 0.17 높은 수치로 2년 연속 서울시 합계출산율 1위에 올랐다”고 설명했다.

합계출산율은 가임여성(15~49세) 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 자녀 수를 뜻한다. 국가데이터처가 지난달 발표한 ‘2025년 출생·사망 통계(잠정)’에 따르면 성동구의 합계출산율은 0.8명이다.

출생아 수도 증가세를 이어갔다. 2025년 행정안전부 주민등록 통계 기준 구의 출생아 수는 1898명으로 2024년 1692명 대비 206명 늘어 증가율이 11.2%를 기록했다.

이는 저출생 문제를 단기 대응이 아닌 임신·출산·양육 전 주기를 아우르는 중장기 인구정책 과제로 설정해 정책을 추진한 결과라고 구는 설명했다.

구는 올해도 1044억원의 예산을 편성해 취약계층 지원 확대와 출산 초기 비용 부담을 완화할 예정이다. 구체적으로 장애인 가정 출산지원금(100만원)을 신설하고 산후조리비 바우처 지원금을 100만원에서 150만원으로 상향하는 등의 정책이 추진된다.

구 관계자는 “출산율 회복은 단순한 인구 문제가 아니라 지역의 지속가능성과 직결된 중요한 과제”라며 “구민이 실제로 체감할 수 있는 정책을 확대해 아이 낳고 키우기 좋은 도시로서 기반을 더 강화하겠다”고 말했다.

