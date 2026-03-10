김여정, 한·미연합연습에 “우리 능력 시험 말아야”…미국에 대한 직접 비난은 없어

김여정, FS에 대해 “도발적·침략적인 전쟁 시연” ‘미국’ 대신 “적들”, ‘핵무력’ 대신 “강력한 공격력” 전문가 “4월 미·중 정상회담을 고려해 정세 관리” 지난달 총무부장으로 승진 후 대외 메신저 역할 유지

김여정 북한 노동당 부장이 10일 한·미연합연습 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS)에 대해 “자칫 상상하기 끔찍한 결과를 초래할 수 있다”며 “우리의 능력을 절대로 시험하려 들지 말아야 한다”고 밝혔다. 미국에 대한 직접적인 비난은 내놓지 않아 미국과의 대화 가능성을 열어둔 것이라는 해석이 나온다.

김 부장은 이날 조선중앙통신을 통해 발표한 ‘조선반도와 지역의 평화와 안전을 수호하려는 우리 국가의 의지는 강고하다’는 제목의 담화에서 이같이 밝혔다.

한·미는 지난 9일부터 오는 19일까지 FS를 실시하고 있다. 올해 FS 연습 참가 병력은 약 1만8000명으로, 지난해와 비슷한 수준이다. 다만 연습 기간 실제 군 병력이 움직이는 야외기동훈련은 윤석열 정부 때인 지난해보다 절반 이상 축소해 진행할 방침이다.

김 부장은 FS에 대해 “우리 국가와의 대결을 모의하고 기획하는 자들의 도발적이고 침략적인 전쟁 시연”이라며 “적들이 연례적이고 방어적이라는 간판을 또다시 내들고 있지만 대규모 전쟁 실기동 연습이라는 명명백백한 대결적 성격은 추호도 달라지지 않는다”고 밝혔다.

김 부장은 “적대 세력들의 군사력 시위 놀음은 자칫 상상하기 끔찍한 결과를 초래할 수 있다”며 “적들은 우리의 인내와 의지, 능력을 절대로 시험하려 들지 말아야 한다”고 밝혔다.

김 부장은 또 “최근의 전 지구적인 지정학적 위기와 다단한 국제적 사변들”이 “방어와 공격의 구분, 연습과 실전의 구별이 따로 없다”는 것을 보여준다고 밝혔다. 김 부장은 “비례성이 아닌 비상히 압도적이고 선제적인 초강력 공세로 제압해야 한다는 것을 증시하고 있다”고 밝혔다. 김 부장이 언급한 ‘지정학적 위기’와 ‘국제적 사변들’은 미국·이스라엘의 이란 공격, 미국의 베네수엘라 대통령 축출을 뜻하는 것으로 풀이된다.

김 부장은 과거 한·미연합연습 비난 담화 때와는 달리 미국에 대한 직접적인 비난은 내놓지 않았다. 그는 “적수국가들”, “적들”이라는 표현을 썼고 “미·한”이라는 단어도 한 차례만 사용했다. 북한의 핵무력이라는 단어는 등장하지 않았고 이를 “가장 강력한 공격력”이라며 에둘러 표현했다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 “북한이 지난해 하반기부터 내놓은 대미 담화 수준을 보면 최대한 공세성을 자제하고 있다”며 “국제 정세의 불확실성과 오는 4월 미·중 정상회담을 고려해 정세를 관리하려는 의도”라고 말했다.

이날 담화는 김 부장이 지난달 9차 당대회에서 총무부장으로 승진한 이후 처음 내놓은 것이다. 당의 행정과 자금을 관리하는 총무부장 역할을 하면서 기존의 대남·대미 메신저 임무까지 김 부장이 담당하는 것으로 풀이된다. 양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 “김 부장이 사실상 문고리 권력으로서 위상이 상승했다는 걸 보여준다”며 “체제 결속과 후계 체제를 기획하는 김 부장의 역할이 강화될 것”이라고 말했다.