롯데마트 ‘인도네시아 마타람점’ 하이브리드 매장으로 재단장 후, 매출·고객 급증

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

입력 2026.03.10 14:48

수정 2026.03.10 15:00

  • 이성희 기자

롯데마트 인도네시아 마타람점 입구 전면에 배치한 ‘K밀솔루션(K-Meal Solution)에 고객들이 몰리고 있다. K밀솔루션은 K푸드, 카페, 베이커리 등을 전면 배치해 오픈 한 달 만에 누적 방문객 5만 명을 돌파했다. 롯데마트 제공

롯데마트 인도네시아 마타람점 입구 전면에 배치한 ‘K밀솔루션(K-Meal Solution)에 고객들이 몰리고 있다. K밀솔루션은 K푸드, 카페, 베이커리 등을 전면 배치해 오픈 한 달 만에 누적 방문객 5만 명을 돌파했다. 롯데마트 제공

롯데마트는 인도네시아 마타람점을 도매와 소매의 강점을 결합한 ‘하이브리드 매장’으로 재단장한 후 매출과 고객 수가 모두 증가했다고 10일 밝혔다.

기존 마타라점은 호텔·레스토랑·카페 사업자를 위한 도매점과 소매상을 대상으로 한 대용량 상품 중심으로 운영해 일반 소비자의 상품 선택 폭이 상대적으로 좁았다. 롯데마트는 이에 1400평 규모의 도매 매장을 일반 소비자를 위한 1000평 그로서리(식품) 전문 매장과 400평 규모 도매 매장으로 재구성했다. 그 결과 지난달 5일 재단장 개장 후 지난 6일까지 마타람점 매출은 지난해 같은 기간보다 60% 증가했다. 고객 수도 약 4배로 늘었다.

롯데마트는 이 같은 성과를 상권 분석에 기반한 타깃 최적화 전략이 적중한 것으로 본다. 마타람 지역은 인도네시아 휴양지인 롬복섬에 있지만 해외 관광객보다는 현지 실거주민의 생활권이 형성된 곳이다.

마타라점 먹거리 면적을 63%에서 90%까지 확대해 그로서리 분야를 강화하고, K푸드와 카페·베이커리 등을 배치한 ‘K밀솔루션’(K-Meal Solution)을 도입한 것이 주효했다는 것이다. K밀솔루션은 문을 연 지 한 달 만에 누적 방문객이 5만명을 돌파했으며, 마타라점 방문객 2명 중 1명이 K밀솔루션을 이용한 것으로 나타났다.

마타람점 재단장 후 소매 부문 한 달간 매출과 방문객도 지난해 같은 기간보다 각각 159%, 289% 증가했다. 인도네시아 36개 도매 매장 중 마타람점 신선 매출 비중이 가장 높아 신선식품을 포함한 냉장·냉동 상품의 진열 면적을 기존보다 70% 확대한 영향이라고 회사 측은 설명했다.

롯데마트 관계자는 “마타람점은 데이터에 기반한 상권 분석을 바탕으로 소매 강화형 하이브리드 매장으로 탈바꿈하면서 현지에서 기대 이상의 성과를 내고 있다”며 “올해는 인도네시아 주요 도시 중심으로 하이브리드 매장을 적극적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

