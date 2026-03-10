창간 80주년 경향신문

호르무즈 해협 정박 한국 선박 1척, 주변국 입항해 보급 절차 진행

경향신문

호르무즈 해협에 발이 묶인 한국 선박 1척이 필수 물자 확보를 위해 주변국으로부터 지원을 받는 방안이 추진되고 있다.

외교부 당국자는 10일 기자들과 만나 "호르무즈 해협에 정박 중인 우리 선박들이 보급품이 부족할 경우에 대비해 한국대사관이 있는 인근 국가 정부에 보급이 필요하면 입항할 수 있도록 협조를 요청해 놨다"라며 "실제 1건이 진행 중"이라고 밝혔다.

이 당국자는 "한국대사관이 주재국과 협의해 원활히 진행될 것으로 기대한다"고 했다.

입력 2026.03.10 14:56

수정 2026.03.10 15:10

  • 정희완 기자

“필요하면 입항할 수 있도록 협조 요청”

7일(현지시간) 오만 무스카트 앞바다에 유조선이 정박해 있다. 이란이 미국·이스라엘과의 분쟁 속에서 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다고 경고한 가운데 촬영됐다. 로이터연합뉴스

호르무즈 해협에 발이 묶인 한국 선박 1척이 필수 물자 확보를 위해 주변국으로부터 지원을 받는 방안이 추진되고 있다.

외교부 당국자는 10일 기자들과 만나 “호르무즈 해협에 정박 중인 우리 선박들이 보급품이 부족할 경우에 대비해 한국대사관이 있는 인근 국가 정부에 보급이 필요하면 입항할 수 있도록 협조를 요청해 놨다”라며 “실제 1건이 진행 중”이라고 밝혔다. 이 당국자는 “한국대사관이 주재국과 협의해 원활히 진행될 것으로 기대한다”고 했다. 이란이 미국 등의 공격에 대응해 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하면서 정박 중인 한국 선박 1척이 주변국에 입항해 식량 등 물자를 보충하는 절차가 진행되고 있다는 뜻이다.

선원 180여명이 탑승한 한국 선박 20여척이 호르무즈 해협의 공해상의 “안전한 곳”에 정박해 있다고 이 당국자는 전했다.

중동 지역에 체류 중인 한국인의 대피도 이어지고 있다. 한국인 322명을 태운 카타르항공 여객기가 이날 새벽 인천국제공항에 도착했다. 이 항공기는 전날 오후 3시45분쯤 카타르 도하에서 출발했다. 주카타르 한국대사관이 카타르 정부 및 항공사에 항공편 재개를 요청했고 카타르 정부가 이를 수용하면서 긴급 항공편이 마련된 것이다.

주레바논 한국대사관은 지난 8일 단기체류 한국인과 캐나다 국적 재외동포 등 10명이 출국할 수 있도록 방탄차를 포함한 공관 차량 3대를 이용, 베이루트 국제공항으로의 이동과 공항 도착 후 출입국 수속을 지원했다. 주오만 한국대사관은 주오만 싱가포르대사관과 협의를 통해 지난 7~8일 한국인 4명이 싱가포르 정부 제공 전세기를 타고 출국하도록 조치했다. 주쿠웨이트 한국대사관이 제공한 차량을 타고 쿠웨이트를 떠났던 한국인 19명은 지난 8일 사우디아라비아 리야드에 도착했다.

