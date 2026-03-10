창간 80주년 경향신문

경찰, ‘안귀령 총기탈취 주장’ 전한길 고발 각하

경향신문

본문 요약

경찰이 12·3 내란 당시 계엄군의 총구를 잡은 안귀령 청와대 부대변인에 대한 고발 사건을 각하했다.

경찰은 전씨 등이 주장한 안 부대변인에 대한 혐의가 법리적으로 성립하기 어렵다고 판단했다.

전씨와 김 전 단장은 안 부대변인의 행동이 작전 수행 중인 군인의 총기를 탈취한 군용물강도미수, 특수강도미수, 특수공무집행방해 등 5가지 혐의에 해당한다고 주장했다.

경찰, ‘안귀령 총기탈취 주장’ 전한길 고발 각하

입력 2026.03.10 15:16

  • 우혜림 기자

  우혜림 기자

이재명 대통령과 김현지 청와대제1부속실장에 대한 허위 사실을 유포한 혐의로 고발된 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길 씨가 지난달 12일 서울시 동작구 노량진로 동작경찰서로 피의자 신분 첫 소환 조사에 출석하기 전 입장을 밝히며 물을 마시고 있다. 성동훈 기자

경찰이 12·3 내란 당시 계엄군의 총구를 잡은 안귀령 청와대 부대변인에 대한 고발 사건을 각하했다.

서울 영등포경찰서는 지난달 24일 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨(본명 전유관)와 김현태 전 육군 특수전사령부 707특수임무단장이 안 부대변인을 상대로 낸 고발을 각하했다고 10일 밝혔다. 각하는 경찰이 고소·고발 등을 살펴보고 범죄혐의가 명백히 없다고 판단될 때 수사를 더 진행하지 않고 불송치하는 처분이다. 경찰은 전씨 등이 주장한 안 부대변인에 대한 혐의가 법리적으로 성립하기 어렵다고 판단했다.

전씨와 김 전 단장은 안 부대변인의 행동이 작전 수행 중인 군인의 총기를 탈취한 군용물강도미수, 특수강도미수, 특수공무집행방해 등 5가지 혐의에 해당한다고 주장했다.

이에 당시 안 부대변인의 법률대리인인 양성우 변호사는 보도자료를 내고 “계엄군이 안 부대변인의 팔을 붙잡고 강제로 끌어내고 총구를 들어 위협한 것이 선행 행위로 안 부대변인은 물리적 위협에 스스로를 방어한 것에 불과하다”며 “법원이 내란으로 규정한 행위를 정당화하려는 정치적 선동이자 허위사실 유포”라고 밝혔다.

댓글