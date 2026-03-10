대전 상장기업들 시총 ‘우상향’, 96조원 넘어···상장사도↑

대전지역 상장기업들의 시가총액이 우상향 곡선을 그리며 96조원을 넘어섰다.

대전테크노파크는 지난달 말 기준 대전 소재 65개 상장기업의 합산 시가총액이 96조4986억원으로 집계됐다고 10일 밝혔다.

지난달 대전지역 상장기업 합산 시총은 전달 91조8529억원보다 4조6457억원 늘어난 것이다.

대전테크노파크는 지난달 알테오젠과 레인보우로보틱스, 리가켐바이오 등 대표적인 지역 상장 기업들이 코스닥 시장 시총 상위권에서 견조한 흐름을 이어오며 지역 상장사 전체의 외형적 성장을 뒷받침한 것으로 분석하고 있다.

대전지역 상장기업 시총은 꾸준한 성장세를 이어오고 있다. 2024년 처음 합산 시총이 50조원을 넘어섰고, 지난해에는 80조원을 돌파했다.

신규 상장 흐름도 이어지고 있다. 지난해 4개 기업이 코스닥 시장에 신규 상장한 데 이어 지난 9일 지능형 레이저 솔루션 기업 액스비스가 올해 첫 코스닥 상장 기업이 됐다. 액스비스 상장으로 대전지역 상장기업 수는 66곳으로 늘었고, 상장기업 전체 시총은 비수도권 광역시 중 1위를 차지하고 있다.

김우현 대전테크노파크 원장은 “그동안 지역 유망 기업들이 자본시장에 안정적으로 진입할 수 있도록 전문 컨설팅과 역량 강화를 지원해 왔고, 그 결과 올해도 1호 상장기업인 액스비스가 시장의 기대감을 받으며 상장을 마쳤다”며 “상장을 준비하는 지역 기업들이 자본시장에서 제 가치를 인정받고 성장할 수 있도록 맞춤형 지원 체계를 공고히 해 나가겠다”고 말했다.