오세훈 “이재명 정부 부동산 실정, 최대 피해자는 언제나 청년”

오세훈 서울시장이 “이재명 정부의 부동산 실정으로 청년들의 피해가 커지고 있다”고 비판했다.

오 시장은 10일 자신의 페이스북에 “어제 오늘 연이틀 청년들의 목소리를 들었다”면서 “시장을 이기려는 이재명 정부의 오만이 전월세 매물찾기 대란을 불렀다”라고 지적했다.

이어 올해 2월 기준 서울 전세매물은 1만9000건으로 1년 전보다 33.5% 감소했고, 지난해 전세가격은 5.5%상승했다는 수치를 주장의 근거로 삼았다. 특히 이재명 정부의 10.15대책 이후인 하반기에 4.9%가 집중적으로 뛰었다고도 내세웠다.

오 시장은 “(이재명 정부의 부동산대책에 따른) 혼란의 최대 피해자는 언제나 청년”이라며 “5~6평 원룸 월세가 100만원을 넘기고, 그마저도 구하기 어렵다는 것이 청년의 현실”이라고 주장했다.

서울시는 이날 시청 지하 1층 서울갤러리에서 ‘청년 홈&잡 페어’를 개최했다. 대학생과 취업준비생 1000여 명이 참여해 시의 청년 주거정책 비전을 직접 들었다. 오 시장은 이에 앞서 오는 2030년까지 맞춤형 청년주택 7만7400가구 공급계획을 밝혔다.

오 시장은 “월세 부담을 덜고, 내 집 마련의 길을 열어 청년이 서울에서 살아갈 수 있도록 금융·주거비 지원도 두텁게 강화하고 전세사기 위험 분석 서비스도 확대해 전세사기 걱정 ‘제로’인 서울을 만들겠다”고 밝혔다.