권오섭 엘앤피코스메틱 회장, 고려대에 또 20억 기부···누적 ‘251억’

향후 4년간 매년 5억원씩 총 20억원 학생회관 ‘메디힐 홀’ 조성 이어 학생복지 지원

권오섭 엘앤피코스메틱 회장이 고려대 세종캠퍼스 학생 복지와 대학 발전을 위해 추가 기부에 나섰다. 향후 4년간 매년 5억원씩 총 20억원을 기부하겠다는 뜻을 밝히면서 고려대에 전달한 누적 기부금은 약 251억원이다.

고려대 세종캠퍼스는 권 회장이 학생 복지와 대학 발전을 위해 향후 4년간 매년 5억원씩 총 20억원을 추가로 기부하겠다는 의사를 밝혔다고 10일 밝혔다.

앞서 권 회장은 고려대 세종캠퍼스 학생회관 리모델링을 위해 10억원을 기부하고 학생회관에 ‘메디힐 홀’을 조성해 학생들의 자치 활동을 지원한 바 있다. 이번 추가 기부 역시 교육 환경 개선과 인재 양성을 위한 지원을 이어가기 위한 취지다.

이번 기부를 포함해 권 회장이 고려대에 전달한 누적 기부금은 약 251억원에 달한다.

권 회장은 2016년 ‘메디힐 지구환경관’ 건립을 위해 120억원을 기부한 것을 시작으로 체육발전기금과 장학금 지원, 럭비부 후원 등 다양한 방식으로 학교 발전을 지원해 왔다.

또 2023년에는 의학발전기금 50억원을 기탁해 안암병원 신관 대강당 ‘메디힐 홀’ 조성에도 힘을 보탰다.

권 회장은 모친인 고 유임순 여사의 가르침 아래 ‘베풂은 선택이 아닌 책임’이라는 신념을 바탕으로 사회와 다음 세대를 위한 나눔을 실천해 왔다.