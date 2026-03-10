창간 80주년 경향신문

기아, 대표 친환경 SUV ‘더 뉴 니로’ 출시…“동급 최고 수준 연비 확보”

경향신문

기아는 플래그십 소형 스포츠유틸리티차 니로의 상품성 개선 모델인 '더 뉴 니로'를 출시했다고 10일 밝혔다.

더 뉴 니로는 2022년 2세대 출시 이후 4년 만에 출시된 모델로, 동급 최고 수준 연비를 확보하면서 최신 안전·편의 사양을 대거 적용한 것이 특징이다.

1.6 하이브리드 파워트레인을 탑재해 시스템 최고 출력 141마력, 최대 토크 27.0kgf·m를 발휘한다.

기아, 대표 친환경 SUV ‘더 뉴 니로’ 출시…“동급 최고 수준 연비 확보”

입력 2026.03.10 15:28

수정 2026.03.10 16:40

‘더 뉴 니로’ 외장 이미지. 기아 제공

‘더 뉴 니로’ 외장 이미지. 기아 제공

기아는 플래그십 소형 스포츠유틸리티차(SUV) 니로의 상품성 개선 모델인 ‘더 뉴 니로’를 출시했다고 10일 밝혔다.

더 뉴 니로는 2022년 2세대 출시 이후 4년 만에 출시된 모델로, 동급 최고 수준 연비를 확보하면서 최신 안전·편의 사양을 대거 적용한 것이 특징이다.

1.6 하이브리드 파워트레인을 탑재해 시스템 최고 출력 141마력, 최대 토크 27.0kgf·m를 발휘한다.

최대 복합연비는 국내 하이브리드 SUV 중 가장 높은 20.2㎞/ℓ를 달성했다.

또 스마트 회생제동 시스템, 하이브리드 계층형 예측 제어 시스템, 스테이 모드 등 하이브리드 특화 기능을 새롭게 넣었다.

스마트 회생제동 시스템은 회생제동 단계를 자동으로 조절하고, 하이브리드 계층형 예측 제어 시스템은 배터리 충전량을 최적으로 제어해 연비 향상을 돕는다. 스테이 모드는 P단 정차 시 엔진 공회전 없이 차량 내 편의장치를 사용할 수 있는 기능이다.

아울러 더 뉴 니로는 안전 성능을 대폭 끌어올렸다.

에어백을 2열 사이드 2개를 더해 기존 8개에서 10개로 늘리고, 전 좌석에 안전띠 프리텐셔너(차량 충돌 때 안전띠를 승객의 몸쪽으로 조여주는 장치)를 적용했다. 전후방 충돌 방지 보조 기술과 서라운드 뷰 모니터 등도 갖췄다.

외관은 기아의 브랜드 철학 ‘오퍼짓 유나이티드’(상반된 개념의 창의적 융합)에 기반해 세련되면서도 강인한 인상으로 연출했다. 수평·수직 라인을 강조한 전면부 ‘스타맵 시그니처 라이팅’ 주간주행등이 대표적이다.

내부는 2720㎜의 휠베이스(축간거리)로 넉넉한 공간을 확보했고, 수평형 대시보드 디자인과 차세대 인포테인먼트 시스템(ccNC)으로 개방감에 실용성을 더했다.

판매 가격은 세제 혜택 반영 시 2000만원 후반대부터다.

기아 관계자는 “니로는 기아의 대표 친환경차로 우수한 연비와 특유의 실용성을 바탕으로 많은 사랑을 받아왔다”며 “한층 정제된 스타일과 강화된 안전·편의 사양의 더 뉴 니로는 효율적이면서 감각적인 소형 SUV를 찾는 고객들에게 매력적인 선택지가 될 것”이라고 말했다.

‘더 뉴 니로’ 실내 이미지. 기아 제공

‘더 뉴 니로’ 실내 이미지. 기아 제공

댓글