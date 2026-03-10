평양-베이징 국제열차, 6년 만에 다시 달린다···12일부터 운행 재개

북한 평양과 중국 베이징을 오가는 국제열차 운행이 코로나19 이후 약 6년 만에 재개된다.

10일 중국국가철도그룹 서비스센터 관계자는 평양-베이징 국제열차가 오는 12일부터 왕복 운행을 시작한다고 밝혔다. 열차는 매주 월·수·목·토요일 주 4회 운행될 예정이다.

일본 교도통신도 해당 열차가 12일부터 운행을 재개할 예정이라고 이날 보도했다. 이 열차는 베이징에서 오후 5시26분(현지시간)에 출발해 이튿날 오후 6시께 평양에 도착하는 일정인 것으로 전해졌다.

열차는 중국 랴오닝성 단둥에서 한 차례 정차한다. 단둥은 압록강을 사이에 두고 북한 신의주와 맞닿아 있는 북중 접경 도시다.

열차 중 마지막 뒤쪽 차량 2량만 승객 운송용으로 사용될 예정으로 전해졌다.

이 관계자는 “해당 열차는 우선 외교관 등 공무 목적의 인원 수송을 위해 운행되는 것”이라며 “좌석이 남을 경우 일반 승객에게 판매하는 방안도 검토될 수 있다”고 말했다.

일반 승객의 경우 베이징이 아닌 단둥에서 열차에 탑승할 수 있을 것으로 보인다.

북중을 잇는 국제열차 운행이 재개되는 것은 코로나19 확산으로 운행이 중단된 이후 약 6년 만이다.

교도통신은 “북한이 코로나19를 계기로 외국인 방문을 제한하기 전까지 북한 방문 외국인 중 중국인이 가장 많았으나 코로나19 이후 북한은 중국인 관광객을 받아들이지 않았다”며 “앞으로 북중 관계가 활발해질 전망”이라고 전했다.

평양-베이징 국제열차는 단둥과 신의주를 거쳐 양국 수도를 연결하는 대표적인 북중 육상 교통로로 활용돼 왔다. 북한은 코로나19 확산 이후 국경을 장기간 봉쇄하면서 국제열차 운행도 중단한 바 있다.