불법 광고물 수거하면 최대 100만원···금천구, 수거보상제 참여자 모집

본문 요약

입력 2026.03.10 15:31

  • 주영재 기자

서울 금천구청 전경. 금천구 제공

서울 금천구는 불법 광고물을 줄이고 도시환경을 개선하기 위해 ‘불법 유동광고물 수거보상제’ 참여자를 모집한다고 10일 밝혔다.

불법 유동광고물 수거보상제는 시민이 불법 광고물을 수거하면 보상금을 지급하는 제도이다. 구는 이번 사업으로 깨끗한 도시미관을 조성하고 생활환경을 개선하는 한편, 주민에게 소규모 일자리를 제공하는 효과를 기대하고 있다.

수거 대상은 관내에 설치된 불법 현수막(일반형·족자형), 벽보, 전단 등이다. 보상금은 일반형 현수막 장당 2000원, 족자형 현수막 장당 1000원이다. 벽보와 전단은 크기에 따라 100매 기준 5000원에서 최대 1만원까지 지급된다. 1인당 월 지급 한도는 최대 100만원이다.

참여 대상은 구에 거주하는 만 20세 이상 주민으로, 약 10명을 선발할 예정이다. 참여를 희망하는 주민은 오는 13일까지 금천구청을 방문해 신청하면 된다. 선발 결과는 오는 17일 금천구청 누리집 공고와 개별 통보로 안내된다.

구 관계자는 “지난해 수거보상제 사업을 통해 약 110만건의 불법 유동광고물을 정비했다”면서 “주민의 적극적인 참여를 기대한다”라고 밝혔다.

