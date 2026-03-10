국제사회, 이란 ‘휴전 중재’ 움직임···푸틴-트럼프도 통화

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁의 조기 종식 가능성을 언급한 가운데 세계 각국이 하나둘 휴전 중재에 나서고 있다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 9일(현지시간) 트럼프 대통령과 1시간 가량 통화하면서 이란 전쟁을 포함한 현안과 관련해 “솔직하고 실무적인” 대화를 나눴다고 크렘린궁이 밝혔다.

유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책보좌관은 양자 간 통화가 푸틴 대통령이 마수드 페제시키안 이란 대통령, 걸프 국가 정상들과 통화한 이후 이뤄졌다고 전했다. 우샤코프 보좌관은 푸틴 대통령이 트럼프 대통령에게 “이란 분쟁의 신속한 정치적, 외교적 종식을 목표로 하는 여러 생각을 밝혔다”고 했다.

러시아는 이란의 핵심 우방국이면서도 미국과 직접 소통이 가능한 위치에 있어 중재자 역할을 자처한 것으로 보인다. 앞서 푸틴 대통령은 지난해 6월 미국과 이스라엘이 이란 핵시설을 공습하며 발발한 ‘12일 전쟁’ 때도 중재 역할을 하겠다고 나선 바 있다.

카젬 가리바바디 이란 외무차관은 이란 국영TV를 통해 “러시아, 중국, 프랑스 등 여러 국가가 휴전과 관련해 연락해 왔다”고 밝혔다.

로이터 통신에 따르면 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 이날 마수드 페제시키안 이란 대통령과 전화 통화에서 역내 국가를 겨냥한 이란의 공격을 비판하면서도 튀르키예가 전쟁 종식을 위한 외교적 해법을 모색 중이라고 전했다.

이에 앞서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 전날 페제시키안 대통령과 통화하면서 “해당 지역 국가들에 대한 공격을 즉시 중단할 필요성을 강조했다”고 전한 바 있다. AFP 통신에 따르면 지난달 28일 전쟁 발발 후 서방 지도자와 이란 대통령이 통화한 것은 마크롱 대통령이 처음이다.

마크 카니 캐나다 총리는 이날 카타르 군주(에미르) 셰이크 타밈 빈 하마드 알사니와의 통화에서 중동 전쟁의 확대를 막기 위한 외교적 노력의 중요성을 논의했다.

각국의 중재 움직임은 트럼프 대통령이 전쟁 종식을 시사하는 발언을 잇달아 내놓으면서 종전 기대감이 커진 영향으로 분석된다. 트럼프 대통령은 이날 CBS 방송과의 전화 인터뷰에서 “전쟁이 마무리 수순이라고 생각한다”고 밝혔다. 공화당 행사 및 기자회견에서는 “(전쟁이) 매우 빨리 끝날 것”이라고 했다.

이란도 휴전 가능성에 문을 닫진 않은 상태다. 다만 가리바바디 차관은 “휴전의 첫번째 조건은 공격이 다시 반복돼서는 안 된다는 것”이라고 전제를 달았다고 로이터는 전했다. 미국과 이스라엘이 ‘12일 전쟁’ 이후 휴전에 합의하고도 1년이 채 지나지 않은 지난달 다시 공습에 나선 점을 지적한 것으로 풀이된다.