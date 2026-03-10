창간 80주년 경향신문

부산 유가, 낙후된 원도심이 산단 지역보다 더 비싸··· 부산시 ‘가격 급등’ 우려에 석유판매업 특별점검 돌입

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

부산 지역 유가가 원도심을 중심으로 높게 책정된 것으로 확인됐다.

해운대구는 부산에서 평균 유가가 가장 저렴한 곳으로 꼽힌다.

부산에서 가장 주유소가 많은 곳은 기장군으로 9일 기준 평균 유가는 1889.90원이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

부산 유가, 낙후된 원도심이 산단 지역보다 더 비싸··· 부산시 ‘가격 급등’ 우려에 석유판매업 특별점검 돌입

입력 2026.03.10 15:57

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미국과 이란의 전쟁으로 중동 정세가 악화되면서 국제 유가가 치솟고 있는 가운데 9일 서울 서초구 만남의광장(부산방면) 휴게소 주유소에서 시중보다 싼 기름을 넣으려는 차량들이 줄지어 서 있다. 문재원 기자

미국과 이란의 전쟁으로 중동 정세가 악화되면서 국제 유가가 치솟고 있는 가운데 9일 서울 서초구 만남의광장(부산방면) 휴게소 주유소에서 시중보다 싼 기름을 넣으려는 차량들이 줄지어 서 있다. 문재원 기자

부산 지역 유가(일반휘발유)가 원도심을 중심으로 높게 책정된 것으로 확인됐다. 원도심 지역의 평균 유가는 해운대구 등 주거지나 사상구 등 산단밀집지보다 오히려 더 높은 것으로 나타났다.

한국석유공사 오피넷 등에 따르면 9일 기준 부산 지역 구·군 중 평균 유가가 가장 높은 곳은 서구(1909.38원)로 조사됐다. 가장 낮은 곳은 해운대구(1854.86원)였다. 부산의 원도심으로 꼽히는 서구 중구 영도구 등은 지난 1일쯤 이날까지 단 하루(지난 5일)을 빼고 꾸준히 부산에서 가장 높은 평균 유가를 기록하고 있다.

부산시 등은 이같은 현상을 주유소 부족으로 인한 것으로 추정한다. 지난달 기준 인구 10만명 내외의 영도구에는 주유소 9곳이 전부다. 인구수가 비슷한 서구 역시 주유소는 10곳에 불과하다.

반면 인구 37만 명의 해운대구에는 주유소 33곳이 몰려 있다. 해운대구는 부산에서 평균 유가가 가장 저렴한 곳으로 꼽힌다. 부산에서 가장 주유소가 많은 곳은 기장군(45곳)으로 9일 기준 평균 유가는 1889.90원이다. 같은 날 부산 16개 구·군 중에서 7번째로 비싼 곳으로 나타났다.

직영 주유소가 아니라 개인이 운영하는 곳이 많다는 곳도 이유다. 상대적으로 적은 물량을 확보하다 보니 유가가 올라갈 수 밖에 없다는 것이다.

한 업계 관계자는 “해운대 등 도심지는 알뜰, 셀프 등 주유소 경쟁이 치열하지만, 원도심은 상황이 좀 다를 것”이라며 “부산 내에서도 상대적으로 접근이 힘들다는 이유도 있을 것”이라고 말했다.

한편 부산시는 최근 미국·이스라엘과 이란의 군사적 충돌로 인한 유가 급등 우려에 따라 ‘석유판매업 특별점검’에 들어간다고 10일 밝혔다. 17개 점검반(34명)을 투입해 부산 지역 주유소 361곳과 일반판매소 132곳 등 모두 493곳이 대상이다. 가짜 석유 판매 여부와 석유류 가격표시제 준수여부, 정량 미달 판매 여부 등을 집중 점검할 예정이다.

박형준 부산시장은 “중동 사태 장기화 가능성에 대비해 비상 대응체계를 유지하고 있다”며 “시와 구·군, 유관기관 합동 점검을 통해 석유제품 유통에 문제점이 있다면 바로 잡을 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글