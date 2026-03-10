부산 유가, 낙후된 원도심이 산단 지역보다 더 비싸··· 부산시 ‘가격 급등’ 우려에 석유판매업 특별점검 돌입

부산 지역 유가(일반휘발유)가 원도심을 중심으로 높게 책정된 것으로 확인됐다. 원도심 지역의 평균 유가는 해운대구 등 주거지나 사상구 등 산단밀집지보다 오히려 더 높은 것으로 나타났다.

한국석유공사 오피넷 등에 따르면 9일 기준 부산 지역 구·군 중 평균 유가가 가장 높은 곳은 서구(1909.38원)로 조사됐다. 가장 낮은 곳은 해운대구(1854.86원)였다. 부산의 원도심으로 꼽히는 서구 중구 영도구 등은 지난 1일쯤 이날까지 단 하루(지난 5일)을 빼고 꾸준히 부산에서 가장 높은 평균 유가를 기록하고 있다.

부산시 등은 이같은 현상을 주유소 부족으로 인한 것으로 추정한다. 지난달 기준 인구 10만명 내외의 영도구에는 주유소 9곳이 전부다. 인구수가 비슷한 서구 역시 주유소는 10곳에 불과하다.

반면 인구 37만 명의 해운대구에는 주유소 33곳이 몰려 있다. 해운대구는 부산에서 평균 유가가 가장 저렴한 곳으로 꼽힌다. 부산에서 가장 주유소가 많은 곳은 기장군(45곳)으로 9일 기준 평균 유가는 1889.90원이다. 같은 날 부산 16개 구·군 중에서 7번째로 비싼 곳으로 나타났다.

직영 주유소가 아니라 개인이 운영하는 곳이 많다는 곳도 이유다. 상대적으로 적은 물량을 확보하다 보니 유가가 올라갈 수 밖에 없다는 것이다.

한 업계 관계자는 “해운대 등 도심지는 알뜰, 셀프 등 주유소 경쟁이 치열하지만, 원도심은 상황이 좀 다를 것”이라며 “부산 내에서도 상대적으로 접근이 힘들다는 이유도 있을 것”이라고 말했다.

한편 부산시는 최근 미국·이스라엘과 이란의 군사적 충돌로 인한 유가 급등 우려에 따라 ‘석유판매업 특별점검’에 들어간다고 10일 밝혔다. 17개 점검반(34명)을 투입해 부산 지역 주유소 361곳과 일반판매소 132곳 등 모두 493곳이 대상이다. 가짜 석유 판매 여부와 석유류 가격표시제 준수여부, 정량 미달 판매 여부 등을 집중 점검할 예정이다.

박형준 부산시장은 “중동 사태 장기화 가능성에 대비해 비상 대응체계를 유지하고 있다”며 “시와 구·군, 유관기관 합동 점검을 통해 석유제품 유통에 문제점이 있다면 바로 잡을 것”이라고 말했다.