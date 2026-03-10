창간 80주년 경향신문

대구 도심 지하통로 공사장 ‘중장비 쓰러짐 사고’ 원·하청 3명 입건

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구지방고용노동청은 대구 도시철도 2호선 만촌역 지하통로 공사 현장에서 안전 관리를 소홀히 한 혐의로 원청인 태왕이앤씨와 하청업체 2곳의 현장 관계자 등 모두 3명을 입건했다고 10일 밝혔다.

노동청은 하청업체 2곳에는 물질안전보건자료를 공사 현장에 게시하지 않은 점, 기름 등 액체류를 보관하는 일부 용기에 경고 표지를 부착하지 않은 점 등도 파악하고 각각 과태료 250만원과 40만원을 처분했다.

앞서 이달 4일 오전 9시6분쯤 수성구 만촌네거리 도시철도 2호선 만촌역 지하통로 공사 현장에서 작업 중이던 높이 약 21m의 천공기가 왕복 8차로 도로 위로 쓰러졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

대구 도심 지하통로 공사장 ‘중장비 쓰러짐 사고’ 원·하청 3명 입건

입력 2026.03.10 16:04

수정 2026.03.10 16:48

펼치기/접기
  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대구 수성구 만촌네거리 도시철도 2호선 만촌역 지하통로 공사 현장에 지난 4일 천공기가 쓰러져 있다. 연합뉴스

대구 수성구 만촌네거리 도시철도 2호선 만촌역 지하통로 공사 현장에 지난 4일 천공기가 쓰러져 있다. 연합뉴스

대구지방고용노동청은 대구 도시철도 2호선 만촌역 지하통로 공사 현장에서 안전 관리를 소홀히 한 혐의(산업안전보건법 위반)로 원청인 (주)태왕이앤씨와 하청업체 2곳의 현장 관계자 등 모두 3명을 입건했다고 10일 밝혔다.

대구노동청은 지난 4일 발생한 대형 중장비(천공기) 쓰러짐 사고 이후 현장 감독을 벌여, 안전난간 미설치와 분전함 외함 접지 미실시 등 산업안전보건법 위반 사항 7건을 확인했다고 밝혔다.

또한 노동당국은 천공기의 기계적 결함으로 인해 이번 사고가 발생한 것으로 판단하고 해당 장비의 교체도 지시했다. 대구고용노동청은 태왕이앤씨가 유해위험방지계획서를 제대로 관리하지 않은 사실을 적발하고 과태료 1000만원을 부과했다.

노동청은 하청업체 2곳에는 물질안전보건자료를 공사 현장에 게시하지 않은 점, 기름 등 액체류를 보관하는 일부 용기에 경고 표지를 부착하지 않은 점 등도 파악하고 각각 과태료 250만원과 40만원을 처분했다.

앞서 이달 4일 오전 9시6분쯤 수성구 만촌네거리 도시철도 2호선 만촌역 지하통로 공사 현장에서 작업 중이던 높이 약 21m의 천공기(말뚝과 드릴로 단단한 지반을 뚫는 건설기계)가 왕복 8차로 도로 위로 쓰러졌다.

이 사고로 천공기 작업 기사와 택시 기사, 승객 등 3명이 부상을 입었다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글