대구 도심 지하통로 공사장 ‘중장비 쓰러짐 사고’ 원·하청 3명 입건

대구지방고용노동청은 대구 도시철도 2호선 만촌역 지하통로 공사 현장에서 안전 관리를 소홀히 한 혐의(산업안전보건법 위반)로 원청인 (주)태왕이앤씨와 하청업체 2곳의 현장 관계자 등 모두 3명을 입건했다고 10일 밝혔다.

대구노동청은 지난 4일 발생한 대형 중장비(천공기) 쓰러짐 사고 이후 현장 감독을 벌여, 안전난간 미설치와 분전함 외함 접지 미실시 등 산업안전보건법 위반 사항 7건을 확인했다고 밝혔다.

또한 노동당국은 천공기의 기계적 결함으로 인해 이번 사고가 발생한 것으로 판단하고 해당 장비의 교체도 지시했다. 대구고용노동청은 태왕이앤씨가 유해위험방지계획서를 제대로 관리하지 않은 사실을 적발하고 과태료 1000만원을 부과했다.

노동청은 하청업체 2곳에는 물질안전보건자료를 공사 현장에 게시하지 않은 점, 기름 등 액체류를 보관하는 일부 용기에 경고 표지를 부착하지 않은 점 등도 파악하고 각각 과태료 250만원과 40만원을 처분했다.

앞서 이달 4일 오전 9시6분쯤 수성구 만촌네거리 도시철도 2호선 만촌역 지하통로 공사 현장에서 작업 중이던 높이 약 21m의 천공기(말뚝과 드릴로 단단한 지반을 뚫는 건설기계)가 왕복 8차로 도로 위로 쓰러졌다.

이 사고로 천공기 작업 기사와 택시 기사, 승객 등 3명이 부상을 입었다.