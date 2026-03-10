서울에서 휘발유가 가장 비싼 주유소와 싼 주유소 가격 차이는 얼마?

석유공사 가격 비교 앱도 인기

미국·이스라엘과 이란의 전쟁으로 국내 주유소 기름값이 급등하며 일부 주유소에서는 휘발유가 동나는 일도 벌어지고 있다. 같은 지역이라도 최고가와 최저가의 차이는 ℓ당 800원이 넘는 탓에 주변보다 저렴한 가격에 주유하려는 운전자들이 집중적으로 몰렸기 때문이다. 조금이라도 저렴하게 주유하려는 이들이 늘며 주유소 판매가를 실시간으로 알려주는 애플리케이션(앱)의 인기도 커지고 있다.

10일 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷 자료를 보면, 이날 오후 3시 기준 서울에서 가장 비싼 주유소 휘발유 가격은 ℓ당 2598원이고, 가장 싼 주유소는 1769원이었다. 40ℓ를 주유한다고 가정하면 가장 비싼 주유소(10만3920원)와 가장 싼 주유소(7만760원) 차이는 3만3160원에 달했다.

서울 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1949원으로 서울에서 가장 싼 주유소(1769원)와는 180원 차이를 보였다.

평균가와 차이가 가장 큰 지역은 충남이었다. 충남 지역에서 가장 싼 주유소 휘발유 가격은 1695원으로 충남 지역 평균 가격(1927원)과 232원 차이를 보였다. 충남에 이어 평균가와 최저가의 차이가 큰 지역은 경기(200원), 대전(193원), 충북(181원), 서울(180원) 순이었다. 평균가가 가장 비싼 지역은 서울(1949원)이었다. 이어 대전·충남(1927원), 대구(1923원), 경북(1917원) 순이었다.

주유소별로 기름값이 천차만별이다 보니 석유공사가 2010년 출시한 오피넷 앱을 찾는 소비자도 많아지고 있다. 이날 한국 구글 앱스토어 인기 앱 순위를 보면, ‘오피넷 - 싼 주유소 찾기’는 15위에 올랐다.

오피넷이 실시간으로 전국 주유소의 판매가를 비교할 수 있는 건 각 주유소에 설치된 신용카드 결제 단말기를 통해 판매 단가를 자동으로 수집하는 방식이라서다. 오피넷이 아니라도 다른 주유 관련 앱이나 내비게이션을 통해서도 실시간으로 주유소 가격을 확인할 수 있다. 이는 주유소 상세정보와 판매가 등이 담긴 오피넷의 ‘유가정보 API(앱 프로그래밍 인터페이스)’를 이용하기 때문이다.

유가정보 API는 제공되는 정보의 접근성에 따라 유료와 무료로 나뉘는데 최근 API 이용 신청도 늘고 있다. 석유공사 관계자는 “오피넷 출시 이후 유가정보 API 신청자가 꾸준히 증가해 무료는 약 3000곳, 유로는 52곳에서 이용하고 있다”며 “유료 API도 대기업이나 중견기업에는 요금을 받지만, 소상공인이나 벤처기업에는 무료로 제공하고 있다”고 말했다.