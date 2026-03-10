반도체 업계 “단기 공급망 리스크 제한적”이라지만 촉각…AI 수요·에너지값 상승 우려

미국과 이란 간 전쟁이 열흘 넘게 이어지면서 초호황기를 맞은 반도체 업계도 전쟁으로 인한 파장을 주시하고 있다. 향후 몇 달간은 반도체 생산에 필요한 핵심 소재나 부품, 장비 등의 수급에 어려움은 없을 것이라면서도, 전쟁 장기화에 따른 충격 대응에 고심하는 분위기다. 특히 국제유가 폭등과 AI 투자 수요 변화에 따른 영향이 관건이다.

10일 반도체 업계에 따르면 삼성전자나 SK하이닉스는 중동 수입 의존도가 높은 헬륨·브롬 등 필수 원자재의 경우 수개월치 분량은 재고나 대체 수입을 통해 확보 여력이 있는 상황이다. 한 업계 관계자는 “헬륨 등은 기존 비축량이 상당하고, 북미·호주·아프리카 등 공급처를 이미 다각화한 터라 수급에 차질이 빚어질 가능성은 낮다”고 말했다.

한국무역협회 자료를 보면 국내에 수입되는 헬륨의 64.7%는 카타르, 브롬의 97.5%는 이스라엘에서 오는 등 중동 의존도가 높아 공급망 리스크가 불거질 수 있다는 우려가 제기돼 왔다. 헬륨은 반도체 웨이퍼 냉각을 위해, 브롬은 반도체에서 불필요한 부분을 깎아내는 식각 공정에 쓰이는 핵심 원료다.

반도체 업계는 2019년 일본의 한국에 대한 반도체 소재 수출 규제, 2022년 러시아의 우크라이나 침공 등을 거치면서 재고 비축과 공급성 다변화 등을 통해 핵심 원료·부품의 특정국 의존도를 줄이기 위한 노력을 해 왔다. 삼성전자의 경우 헬륨 재사용 시스템(HeRS)을 개발해 지난해부터 일부 생산 라인에 적용했다.

업계는 단기간에 공급망 리스크가 불거질 가능성은 제한적이라면서도 전쟁이 장기 국면에 접어들 경우에 대비해 긴장을 늦추지 않고 있다. 다른 업계 관계자는 “전쟁으로 인한 유가 변동과 경기 불확실성이 지속될 경우 AI 수요도 영향을 받을 수 있어 상황을 주시하고 있다”고 말했다.

특히 미국 빅테크들의 투자처로 부상한 걸프 지역에서 ‘21세기의 석유’로까지 거론돼 온 중동의 AI 인프라는 이번 전쟁에서 이란의 공격 표적이 되고 있다. 아랍에미리트연합(UAE)의 아마존웹서비스(AWS) 데이터센터 두 곳과 바레인의 시설 한 곳은 이란의 드론 공격을 받아 가동이 일시 중단됐다.

이에 빅테크들의 AI 인프라 투자가 지연될 경우 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 고대역폭메모리(HBM) 수요에 연쇄적으로 영향을 줄 수 있다는 관측이 나온다. 반대로 군사용 AI 수요가 폭증할 경우 AI 가속기에 탑재되는 HBM 수요가 늘어날 가능성도 배제할 수 없다.

시장 분석기관 국제데이터코퍼레이션(IDC)은 최근 펴낸 보고서에서 “AI 수요가 관세나 지정학적 분쟁 등 외부 충격에도 지속된 것을 볼 때 AI 인프라 관련 공격적인 투자 계획도 전쟁이 3개월 정도 지속되는 한 유지될 것”이라고 밝혔다.

에너지 가격 변동성 대응도 과제로 꼽힌다. 특히 전력 생산 비용 상승은 24시간 가동되는 반도체 제조 공정 특성상 직접적인 타격을 줄 수 있다.

9일(현지시간) 국제유가가 100달러 아래로 떨어지기는 했지만 에너지 가격 변동성이 커지는 것도 부담이 될 수 있다. HBM 등 반도체는 대부분 항공 운송을 하고 있는데, 항공 운임은 유가에 민감하게 반응한다.