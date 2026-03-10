이태원특조위 청문회 증인 불출석 ‘윤석열’이 유일···특조위 “고발 검토”

오는 12~13일로 예정된 10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(특조위)의 청문회에 10일 현재까지 윤석열 전 대통령 한사람만 ‘증인 불출석 사유서’를 낸 것으로 나타났다. 출석 의사를 밝힌 건 이상민 전 행정안전부 장관뿐이다. 나머지 증인들은 아직 출석 여부를 밝히지 않았다.

송기춘 특조위원장은 이날 오후 서울 중구 특조위 회의실에서 기자회견을 하고 이같이 밝혔다.

특조위에 따르면 청문회 증인은 총 54명이다. 이 중 이날까지 불출석 사유서를 낸 증인은 윤 전 대통령이 유일하다. 이상민 전 장관은 오는 12일 청문회 첫날에 출석하겠다는 의사를 밝혔다고 한다.

윤희근 전 경찰청장, 김광호 전 서울경찰청장, 남화영 전 소방청장 직무대리, 박희영 용산구청장 등 다른 증인들은 아직 응답하지 않은 것으로 전해졌다. 특조위 측은 전화로 출석 의사를 확인한 결과 ‘불출석하겠다’는 의사를 밝힌 증인은 없었다고 전했다. 청문회 당일 오전까지는 불출석 사유를 제출할 수 있고, 별도 통보 없이 불출석할 가능성도 남아있어 어떤 증인이 실제 출석할지는 청문회가 열릴 때까지는 알 수 없을 것으로 보인다.

특조위는 이날 회견에 앞서 윤 전 대통령이 수감돼 있는 경기 의왕시 서울구치소를 찾아가 윤 전 대통령 면담을 시도했다. 하지만 윤 전 대통령은 “재판 준비로 바쁘다”며 접견을 완강히 거부한 것으로 전해졌다. 애초 윤 전 대통령은 청문회 둘째 날인 오는 13일 일반이적·직권남용 등 혐의 사건의 재판이 예정돼 있었지만, 재판부는 불출석을 허용했다. 같은 날 예정된 공직선거법 위반 등 혐의 사건 재판은 기일이 변경됐다. 그러나 윤 전 대통령은 청문회에 불출석하겠다는 뜻을 이날까지 유지했다.

특조위는 증인 등이 정당한 사유 없이 불출석하면 고발 등 조치를 검토하고 있다. 이태원참사진상규명법은 청문회에 정당한 이유 없이 출석하지 않거나 청문회에서 선서·증언하지 않으면 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처한다는 벌칙 조항을 두고 있다.

특조위 청문회는 오는 12~13일 이틀 간 서울 중구 은행회관에서 열린다. 첫째날에는 참사 예방, 대비 단계에서의 실패 원인을, 둘째날에는 참사 수습과 이후 대응 단계에서의 실패 원인을 물을 예정이다.

첫째날 세부 일정을 보면 참사 당시 112 신고가 11건이나 접수됐는데도 경찰이 출동하지 않은 이유, 경찰 인력 배치 등이 적절하게 이뤄지지 않았던 이유 등을 물으며 경찰 대응 과정에서의 책임을 따질 예정이다. 행안부와 대통령실의 재난 컨트롤타워로서의 책임을 묻을 때는 이 전 장관과 한오섭 전 대통령실 국정상황실장, 권영호 국가안보실 국가위기관리센터장 등이 주요 증인으로 예정돼 있다.

둘째날인 13일에는 참사 당일 왜 이태원역에 무정차 조치가 되지 않아 인파가 더 몰리는 걸 막지 못했는지, 용산구청에서 박희영 구청장이 현장에 도착한 시각 등에 대해 허위 공문서를 작성한 이유는 무엇인지 등을 확인할 예정이다.

송 위원장은 “단순 사건 경과 확인이 아니라 참사 발생과 대응 과정에서의 판단과 이에 관한 책임소재를 함께 살펴보겠다”며 “사실 관계를 보다 명확히 하고, 앞으로 같은 참사가 반복되지 않도록 제도를 점검하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.