휘발유 ℓ당 ‘123원’ 오른 중국…에너지 자급자족 계획 박차 가할 듯

2023년 3월 이후 최대 인상 비축 등으로 변동성 덜 노출 향후 5년간 에너지 자급 강화

이란 전쟁 여파로 유가가 급등하는 가운데 중국 휘발유·경유 소매 가격도 4년만에 최대 폭으로 인상했다. 중국은 향후 신장위구르자치구 등의 가스·유전 개발과 신재생 에너지 투자 등 에너지 자급자족 계획에 더욱 박차를 가할 전망이다.

중국 국가발전계획위원회는 10일 0시부터 t당 휘발유와 경유 소매 가격을 각각 695위안, 680위안 인상했다. ℓ당 가격으로는 95호(고급) 휘발유는 0.58위안(약123원), 92호(일반) 휘발유는 0.55위안(약114원), 경유는 0.57위안(약121원) 오른다. 중국 정부는 10거래일마다 국제 유가 등을 반영해 휘발유·경유 가격을 결정하는데, 이번에 2022년 3월 이후 최대폭으로 인상됐다고 로이터통신이 보도했다.

국제적으로 보면 중국은 유가 변동성이 덜한 편이다. 중국은 세계 최대 석유 수입국이지만 페트로차이나, 시노펙 등 중국 대형 정유업체는 모두 국영기업이다. 국제 유가 급등 시 이들 기업이 충격을 부담해 국내 소비자 가격에 미치는 영향을 축소할 수 있다. 블룸버그 통신은 중국 정부가 지난 5일부터 휘발유 ·경유 수출을 금지했다고 보도했다.

중국은 아울러 지난 20년 간 신재생 에너지 투자와 일대일로 정책 등을 통해 해상으로 수송되는 원유 의존도를 낮춰 왔다. 미국 경제매체 CNBC는 “미국이 석유를 계속 생산하는 동안 중국은 친환경 에너지 투자를 늘렸다”며 “친환경 에너지 확장이 페르시아만의 불안정한 상황이 국내 산업에 옮겨붙는 걸 막는 전략적 방화벽 역할을 한다”고 보도했다.

중국 정부가 기존에 마련한 에너지 안보 강화책은 더욱 탄력을 받을 전망이다. 지난 5일 공개된 15차 5개년 계획(2025~2030년)에 따르면 중국 정부는 더욱 강화된 에너지 안보 정책을 내놓았다.

중국은 2030년까지 전체 에너지 생산 능력을 표준석탄 기준 58억 t 수준으로 설정했다. 이는 이전 계획(46억t)과 지난해 실제 용량(51.3억t)을 크게 상회하는 수치다. 계획은 “석유와 가스에 대한 핵심 수요를 충족하는 데 있어 자급자족을 보장하고, 매장량을 확대하고 생산량을 늘리기 위한 중장기 전략적 조치를 시행하는 데 전념할 것”이라고 밝혔다.

계획에는 에너지 생산량 증대를 위해 신장위구르 자치구, 오르도스 분지, 보하이만 등지에서 유전·가스전 탐사를 강화한다는 내용도 담겼다. 또한 기존 석탄생산 중심지인 내몽골자치구와 산시성을 석유·가스 비축 전략기지로 삼는다는 계획이다.

중국은 석탄·석유 생산량은 늘리지만 전체 에너지 소비에서 차지하는 비중은 낮출 계획이다. 전체 에너지 소비에서 신재생에너지가 차지하는 비중은 2025년의 21.7%에서 2030년까지 25%로 늘릴 계획이다. 중국은 2030년 탄소 배출 정점을 달성하고 이후로 감축해 2060년 탄소중립을 달성한다는 계획이다.