한준호·박지원, '공소취소-검찰개혁 거래설'에 "음모론으로 이재명 정부 공격"

경향신문

본문 요약

중대범죄수사청과 공소청 설치 정부안을 두고 10일 여당 내 논쟁이 이어졌다.

여당 내 혼선이 이어지면서 중수청·공소청 설치법안은 여당의 당초 계획인 오는 19일 본회의 처리는 쉽지 않아 보인다.

국회 법제사법위원회 여당 간사인 김용민 민주당 의원은 이날 MBC 라디오에 출연해 "정부에서 내놓은 검찰개혁안이 이대로 시행된다면, 검찰개혁의 취지를 오히려 훼손하고 굉장히 큰 위험성을 내포하고 있다"며 "당론이어도 당론을 바꿔서 수정 당론으로 한 적도 많이 있었다"고 밝혔다.

한준호·박지원, ‘공소취소-검찰개혁 거래설’에 “음모론으로 이재명 정부 공격”

입력 2026.03.10 17:43

수정 2026.03.10 18:47

  • 박하얀 기자

한병도 더불어민주당 원내대표(오른쪽에서 세 번째)가 10일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

중대범죄수사청(중수청)과 공소청 설치 정부안을 두고 10일 여당 내 논쟁이 이어졌다. 이재명 대통령이 전날 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 결과가 되지 않게 조심해야 한다”라고 했지만 일부 강경파는 이날도 정부안이 수정돼야 한다고 주장했다. 원내 지도부는 “더는 정부가 제시한 검찰개혁의 방향을 흔들어서도, 꺾어서도 안 될 것”이라고 밝혔다. 여당의 내부 정리 상황에 따라 오는 19일 중수청·공소청 설치법안 처리 여부가 결정될 것으로 보인다.

국회 법제사법위원회 여당 간사인 김용민 더불어민주당 의원은 이날 MBC <김종배의 시선집중>에서 “정부에서 내놓은 검찰개혁안이 이대로 시행된다면, 검찰개혁의 취지를 오히려 훼손하고 굉장히 큰 위험성을 내포하고 있다”며 “당론이어도 당론을 바꿔서 수정 당론으로 (채택)한 적도 많이 있었다”고 밝혔다.

김 의원은 정성호 법무부 장관이 전날 “내 뜻과 다르다고 해서 일부 조항을 확대 해석하고 오해해 반개혁으로 몰아가는 일각의 문제 제기는 정상적인 숙의, 국민 통합에 아무런 도움이 되지 않는다”고 비판한 데 대해 “반개혁으로 몰아간다는 것은 동의할 수 없다”고 말했다.

국회 법제사법위원장인 추미애 더불어민주당 의원(가운데)이 지난달 28일 국회 본회의에서 법사위 여당 간사인 김용민 의원(오른쪽)을 비롯한 의원들과 대화하고 있다. 연합뉴스

원내 지도부는 김 의원의 발언을 사실상 공개 비판했다. 전용기 원내소통수석부대표는 이날 원내대책회의에서 “검찰개혁은 어느 한 사람이나 진영의 과제가 아니라 집권 세력으로서 국민 앞에 책임 있게 완수해야 할 과제”라며 “정부가 숙의를 거치고 당과 논의 후 가지고 온 개혁안을 개혁이 아니라고 주장하는 것은 정부와 개혁 자체를 흔들 수 있다는 것을 명심해야 할 것”이라고 말했다.

원내 지도부는 정부안을 유지해야 한다는 입장이다. 청와대 역시 정부안 유지에 무게를 두고 있는 것으로 알려졌다. 청와대·정부가 의원총회를 통해 수렴된 당의 의견을 반영해 지난 1월 입법예고한 정부안을 이미 한 차례 수정했기 때문이다. 민주당은 이를 지난달 22일 당론으로 추인했고, 정부는 지난 3일 국무회의를 열어 재입법 예고했다.

다만 법안 수정 여부의 키를 쥐고 있는 정청래 대표가 지난 8일 기자회견에서 “정부안에 미진한 부분이 발견되면 입법권은 당에 있어 조율이 가능하다”고 밝힌 것을 두고는 해석이 엇갈린다. 당 핵심 관계자는 “요란하지 않게 내부 조율을 잘하겠다는 데 방점이 찍힌 것”이라며 “당론 채택한 법안을 또 수정하기는 어렵다”고 말했다. 반면 당 지도부 소속 의원은 “지지자들의 반대 여론이 거세지면 이 대통령이 의견을 바꿀 수 있지 않겠나”라며 “수정해야 한다는 게 정 대표 본심”이라고 말했다.

여당 내 혼선이 이어지면서 이르면 19일 처리 전망이었던 법안 처리 시점도 불투명해졌다. 김현정 원내대변인은 이날 “3월 중에 최대한 빨리 처리할 계획”이라면서도 “(처리 시점은) 확정되지 않았다”고 말했다.

검찰개혁 방향을 두고 촉발된 여권 내 갈등은 확산되는 양상이다. 한준호 의원은 이날 페이스북에 이 대통령 공소취소와 검찰개혁 내용을 두고 정부가 검찰과 거래를 시도했다는 취지의 주장이 제기되자 “증거도 없이 음모론을 퍼뜨리는 건 비판이 아니라 노골적인 정치 선동”이라며 “그 말에 대한 책임도 분명히 져야 한다”고 했다. 박지원 의원도 유튜브채널 <매불쇼>에 출연해 “그것은 있을 수 없는 일”이라며 “그런 바보 같은 사람이 이재명 정부에는 없다. 현혹되지 않길 바란다”고 했다.

앞서 MBC 기자 출신 장인수씨는 유튜브채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 “단독 보도”라면서 “이 대통령의 최측근인 정부 고위 관계자가 매우 최근 다수 고위 검사들에게 ‘내 말이 곧 대통령 뜻이다’ ‘나는 대통령이 시킨 것만 한다’면서 ‘공소취소 해줘라’라는 메시지를 전달했다”고 주장했다. 그는 “검찰은 이 메시지를 ‘아, 이재명 정부가 우리랑 거래하고 싶어 하는구나. 당연히 그렇게 생각하겠죠라고 주장했다.

댓글