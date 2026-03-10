‘반포대교 추락’ 포르쉐 운전자에 약물 건넨 공범 구속

반포대교 추락 사고를 낸 포르쉐 운전자에게 약물을 건넨 혐의를 받는 30대 여성이 구속됐다.

서울서부지법 김형석 영장전담 부장판사는 10일 마약류관리법 위반 혐의를 받는 A씨에 대해 청구된 구속영장을 심사한 뒤 “증거를 인멸하거나 도주할 우려가 있다”며 영장을 발부했다.

A씨는 이날 오전 10시52분쯤 검정 패딩 차림에 모자와 마스크로 얼굴을 가리고 법원에 도착했다. 그는 ‘프로포폴을 왜 건넸는지’ ‘약물을 근무했던 병원에서 빼돌렸는지’ ‘차 안에서 약물을 놓아준 것인지’ ‘운전을 왜 말리지 않았는지’ 등 질문에 답하지 않았다.

경찰 등에 따르면, 간호조무사인 A씨는 지난달 25일 오후 8시44분쯤 반포대교에서 포르쉐 차량을 몰다 추락사고를 낸 B씨의 지인이다. 병원 마케팅 대행업체 대표 B씨는 당시 반포대교에서 운전하다 난간을 뚫고 추락해 강변북로를 달리던 벤츠 차량과 충돌한 뒤 잠수교 인근 한강 둔치에 떨어지는 사고를 냈다. B씨의 차량에는 A씨가 건넨 것으로 보이는 프로포폴 주사제와 마취용 약물, 일회용 주사기 등이 발견됐다.

A씨는 사고 당일 서울 서초구 서초동의 한 건물 주차장에서 B씨의 차량 조수석에 탑승했던 것으로 파악됐다. A씨는 차량에서 B씨에 약물을 건네고 주사까지 놔준 것으로 의심 받고 있다. A씨는 지난 2일 경찰을 찾아 자신이 ‘내가 B씨에게 약물을 건넸다’며 자수했다. B씨는 지난 6일 구속 송치됐다.

경찰은 B씨가 프로포폴 등 약물을 처방받기 위해 알고 지내던 병원을 옮겨다니던 중 A씨와 알게 된 것으로 보고 있다. 경찰은 A씨가 B씨가 약물을 투여할 수 있도록 도와준 것으로 의심하고 있고, 최근 A씨가 일하던 병원을 압수수색했다.